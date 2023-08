El Chelís parece no estar muy contento con la idea de que Julián Quiñones se vista con los colores de la Selección Mexicana durante el ciclo rumbo al Mundial de 2026.

El Chelís dejó entrever este viernes 18 de agosto su ‘molestia’ ante la posibilidad de que Julián Quiñones sea convocado por Jaime Lozano con la Selección Mexicana próximamente.

Durante una nueva edición de Futbol Picante a mediodía, el ex estratega del futbol mexicano dio algunos puntos en contra del llamado del flamante refuerzo del Club América con el Tri.

“A mí me gusta más que esté en la Selección alguien que desde joven lo buscó y no un extranjero ”, dijo de manera contundente el ex entrenador del Club Puebla.

Asimismo, sugirió que la iniciativa de tener entre las filas del conjunto mexicano al atacante colombiano de 26 años de edad, se deba a una orden directa de los altos mandos del equipo, más que por necesidad de Jaime Lozano.

ESTE DEBATE SOBRE QUIÑONES Y EL TRI ESTÁ 🔥 pic.twitter.com/ierlrdNkex — Futbol Picante (@futpicante) August 18, 2023

Julián Quiñones: ¿El mejor futbolista en su posición para la Selección Mexicana?

Julián Quiñones se acerca a formar parte del ciclo de Jaime Lozano con la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, y la expectativa de los aficionados es muy alta debido a las cualidades del jugador.

El futbolista del Club América ha demostrado desde hace un par de torneos que hoy por hoy, es el mejor en su posición para el Tri, sobre todo por la baja de nivel que han tenido otros referentes.

Tanto al Chucky Lozano como al Tecatito Corona, las lesiones les han jugador rudo, pero en casos como el de Uriel Antuna, Alexis Vega o el Piojo Alvarado; no han podido estar a la altura de lo que demanda defender la camiseta del conjunto azteca.

Mientras el tema de su naturalización se resuelve, el colombiano de 26 años de edad tiene que empezar a marcar época con las Águilas para hacerse con un espacio en las próximas convocatorias del Jimmy Lozano.

Julián Quiñones (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Julián Quiñones y el Club América regresan a la actividad de la Liga MX

Julián Quiñones y el Club América regresan a la actividad de la Liga MX luego de la ‘pesadilla’ que vivieron hace algunos días en la Leagues Cup.

Las Águilas visitarán Guadalajara para medirse ante el Atlas FC en la cancha del Estadio Jalisco el próximo domingo 20 de agosto a las 19:10 hrs.

