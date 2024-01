Chicharito Hernández y David Faitelson tuvieron un cruce de preguntas y respuestas calientes, donde el delantero mexicano dejó callado al polémico periodista de TUDN, tras este haberle dicho que se preocupa más por hacer streamings.

Chicharito Hernández se ha carectizado por hacer streamings a través de su canal de Twich, cosa que aprovechó David Faitelson para decirle que le ocupa y le precupa más eso, que dedicarse al futbo. Tras ello, el delantero del Club Chivas conestó y dejó callado al analista y periodista de TUDN.

Chicharito tuvo una serie de entrevistas tras su presentación, siendo la de TUDN, una de las que el jugador mexicano se sintió quizá atacado, sin embargo éste con una cátedra de lenguaje y una forma de pensar muy madura les dio una cachetada con guante blanco.

¿Qué le dijo Chicharito Hernández a David Faitelson?

David Faitelon le señaló a Chicharito Hernández que lo veía más preocupado por hacer streamings y que las indisciplinas le habían costado ser vetado de la Selección Mexicana, a lo que Javier, de manera contundente dio un respuesta que sirvió para dar un mensaje a los detractores de su carrera y rendimiento.

“Siempre es más fácil verse en el espejo ver lo que te gusta y decir mira estos ojos bonitos , mira mi peinado, mira mi porte. Pero ver lo que no te gusta y aceptarlo, eso es lo que pasa, hay muchos haters y tienen razón no soy el mejor, pero eso no quita lo demás (carrera)” comenzó diciendo CH14.

Por otra parte le dejó saber a David Faitelson que hacer streaming o videos en vivo no son distracciones, pues está en su derecho porque es ser humano como todos.

“Eso de las distracciones que dices, no son distracciones, somo seres humanos. Y esto te lo puede decir Fernando Hierro, Hugo Sánchez que estuvieron en Europa, días antes del partido concentración.

Todos tenemos nuestra sombrita y nuestros ecos, desde que empecé, todo eso que a la gente le removió muchísima cosas, es porque estoy dispuesto a pagar los precios de ser hasta mal entendido con tal de vivir esta vida de aquí adentro para fuera” indicó CH14.

Chicharito Hernández le tira a los medios de comunicación

Así como David Faitelson le tiró y cuestionó a Chicharito Hernández, el jugador mexicano le dio con todo a los medios de comuniación, pues señaló ques si la prensa y programa deportivos vendieran menos y fueran más profundos (profesionales) otra cosa sería del futbol mexicano.

“Si los medios apuntaran a no vender tanto, por el bien del futbol mexicano, así como el futbolista si cobrara menos si tu quieres para el beneficio del futbol, hagamoslé, hagamos paces a ver que tal, programas más profundos, más reales, programas de no nadamás héroe y villano.

De si te gusta Chicharito o no, de quién es el que más vende, ustedes tienen la responsabilidad así como Chicharito de reeducar personas, pero si falló un penal soy el peor de la jornada, puede ser, pero por eso soy peor ser humano, ahh cabrón, ¿toda tu carrera tiene que ser enjuicida?” indicó Javier

