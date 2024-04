West Ham fans already have a new chant for ‘El Machín’ Edson Alvarez. 🤩



“Midfield maestro, from Mexico… Edson ole ole ole” 🇲🇽❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



(🎥 Via @IWA1895) pic.twitter.com/Y7xQ9qzqqN