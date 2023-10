Santiago Giménez sigue demostrando el gran momento que vive con el Feyenoord y tras volver a marcar en la victoria de su equipo, el técnico Arne Slot reconoció al mexicano y reveló si saldrá del equipo en la próxima ventana de fichajes.

Después de marcar doblete en el partido ante el Zwolle y darle la victoria 2-0 al Feyenoord, el futuro de Santiago Giménez es toda una incógnita, y sobre ello habló Arne Slot.

Cabe destacar que con el doblete que marcó este fin de semana, el Bebote Giménez llegó a 12 goles en ocho partidos que ha disputado, lo que lo coloca como el líder de goleo de la Eredivisie.

Santiago Giménez (Tomada de video )

Arne Slot habló del futuro de Santiago Giménez

Al interior del Feyenoord saben que Santiago Giménez no durará mucho tiempo en el equipo, es por ello que Arne Slot sabe y es consciente que el futuro del mexiano podría estar fuera de la Eredivisie.

“Hay pocos clubes holandeses que puedan retener jugadores a toda costa. En invierno generalmente se ven menos transferencias importantes, pero también se trata de lo que quiere el jugador”, declaró.

Asimismo, el estratega del Feyenoord señaló que Santiago Giménez hizo una buena elección en elegir a la Eredivisie, quien además destacó el trabajo que empezó a hacer desde que llegó al equipo.

“Ha hecho una elección profesional consciente y creo que es muy enfático al respecto. Por eso empezó a trabajar tan duro en el gimnasio y en el campo de entrenamiento cuando llegó a Holanda. Eso le ha llevado a ser el jugador que es ahora”, añadió.

Por otra parte, no duda en que Santiago Giménez elegirá un muy buen Club cuando llegué la hora de abandonar el Feyenoord; sin embargo, resaltó que ante de hacerlo tiene que hacer un buen papel en la Champions League, donde le podrían llegar más ofertas.

“Me sorprendería que no pensara detenidamente en su próximo paso. Todos lo entendemos, si aparece un club verdaderamente único... pero creo, y eso es una suposición, que primero debe hacer algunas en la Liga de Campeones antes de que un club tan único llegue a su puerta”, finalizó.

Santiago Giménez, enfocado con el Feyenoord

Santiago Giménez, quien vive un gran momento con el Feyenoord no quiso dar detalles de su posible futuro, pues sabe que en el próximo mercado de fichajes se podría dar su salida, sin embargo el mexicano se dijo enfocado en el presente.

“Me siento bien, dentro y fuera del campo, pero todavía tengo mucho que mejorar. Me van a ver más Mi futuro lo pongo en las manos de Dios. Tengo contrato con el Feyenoord y hago todo por mi equipo. Me siento bien y no pienso en nada más”, dijo.

