Hace unos meses, en SDPnoticias adelantamos que el partido de la jornada 14 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas no se jugará en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

“El Cruz Azul vs Pumas del sábado 5 de abril NO se jugará en el Estadio Olímpico Universitario. Pumas no quiere ser visitante en su propia cancha”, informamos a través de X.

El Cruz Azul vs Pumas del sábado 5 de abril NO se jugará en el Estadio Olímpico Universitario ❌🏟️



Pumas no quiere ser visitante en su propia cancha. @quintopartidoof | @sdpnoticias — Eder Ramírez (@ramirezeder_) January 9, 2025

Y ahora, la Liga MX confirmó nuestra información al lanzar un comunicado para anunciar la sede oficial del Cruz Azul vs Pumas.

¿Dónde se jugará el Cruz Azul vs Pumas, jornada 14 de la Liga MX?

La Liga MX lanzó un comunicado para anunciar que el Cruz Azul vs Pumas, partido de la jornada 14, se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc.

“La Liga MX informa que, de común acuerdo entre los Clubes Cruz Azul y Universidad Nacional con la aprobación del Club Puebla, el partido entre ambos equipos correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2025 se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla”, se lee en el comunicado.

“El cambio de sede se encuentra estipulado en el Reglamento de Competencia, Artículo 39, ‘Cambio de Estadio’. El partido Cruz Azul vs Pumas en el Estadio Cuauhtémoc se llevará a cabo el sábado 5 de abril a las 21:10 horas, como estaba programado originalmente”, agregan.

A continuación te contamos todo lo que debes saber para no perderte el partido entre dos de los equipos con mayor convocatoria de todo el futbol mexicano.

¿Cuándo es y dónde ver el Cruz Azul vs Pumas, jornada 14 de la Liga MX?

El Cruz Azul vs Pumas es uno de los duelos más atractivos de toda la jornada 14 de la Liga MX, pues ambos equipos tienen mucha convocatoria en cada uno de sus partidos.

El Cruz Azul vs Pumas, jornada 14 de la Liga MX, se llevará a cabo el próximo sábado 5 de abril a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.