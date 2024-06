Hace unos días se reveló que Robert Dante Siboldi no siguiría con el Club Tigres, lo cual generó una serie de especulaciones en torno a este tema.

Robert Dante Siboldi en su primer torneo dirigiendo al Club Tigres logró salir campeón al vencer a Club Chivas en la final del Clausura 2023 y posteriormente salió subcampeón en el Apertura 2023, lo cual hacia pensar que el técnico uruguayo podría renovar con el equipo regio y seguir con su proyecto deportivo, sin embargo no fue posible.

A pesar de que Siboldi contaba con los logros para continuar con Club Tigres, la directiva tomó la decisión de no renovarlo a casi un mes de haber sido eliminados por Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la liguilla.

A raíz de esta decisión surgieron varias teorías sobre las posibles razones que estaban detrás de esta determinación y Club Tigres ya se pronunció al respecto.

¿Qué dijo la directiva del Club Tigres sobre la salida de Robert Dante Siboldi?

A pesar de que Club Tigres sacó un comunicado anunciando de forma oficial la salida de Robert Dante Siboldi del equipo, la directiva encabezada por Mauricio Culebro salió a hablar al respecto.

“¿Especular de qué? Nuestro comunicado fue muy claro. Se decidió no renovarlo (a Siboldi) por varias razones. Son decisiones que se toman. No todo son números” mencionó Mauricio Culebro al ser cuestionado sobre las razones que no permitieron la continuidad de Robert Dante Siboldi.

Cabe destacar que hace apenas unas semanas, en conferencia de prensa, fue el mismo Culebro quien decía que la renovación de Siboldi era solo cuestión de tiempo: “Estamos en eso, falta la firma, pero las voluntades siempre han existido, los resultados lo avalan, estamos enfocados en lo que viene, es cuestión de tiempo para firmar un papel, hay voluntad”.

Ahora la directiva de Club Tigres tendrá que buscar al sustituto ideal de Robert Dante Siboldi para que tome las riendas del proyecto del equipo de cara al Apertura 2024.

Declaración de Mauricio Culebro

¿Quién será el sustituto de Robert Dante Siboldi en la dirección técnica de Club Tigres?

La repentina salida de Robert Dante Siboldi de la dirección técnica del Club Tigres ha hecho que surja la pregunta sobre quién ocupará su lugar el próximo torneo.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial al próximo técnico del Club Tigres, uno de los nombres que más suena es el de Veljko Paunović, entrenador que justamente perdió una final frente a Robert Dante Siboldi.

Otro candidato posible sería Ricardo Tuca Ferreti, uno de los técnicos con más campeonatos en la historia del futbol mexicano y que fue el responsable de posicionar a Club Tigres como uno de los equipos importantes de la Liga MX en las últimas décadas.