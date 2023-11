El jugador del Club Tigres, Diego Reyes, fue exhibido al no reconocer a la estrella brasileña Zico.

Durante un acto en redes sociales, el defensor Diego Reyes, quien actualmente milita en el Club Tigres, no pudo reconocer a Zico, uno de los mejores jugadores brasileños en la historia.

En la dinámica, el futbolista surgido del Club América, tenía que clasificar según su conocimiento, a los mejores jugadores de los últimos tiempos, y cuando apareció la fotografía de Arthur Antunes Coimbra, mejor conocido como Zico, simplemente no lo reconoció

“No sé quién es, ¿Quién es? Qué jodido, no conozco a este wey, pero seguro es bueno, si no no hubiera salido”, comentó y aún así lo puso en la quinta posición.

Diego Reyes en su clasificación colocó a Romario en el lugar número 3, a Ferrán Torres en el 9, Bergkham en el 4, a Lukaku en el 8, a Lautaro Martínez en 7, a Andrew Robertson en el 10, a Forlán en el 6, a Sergio Ramos en el 2 y Thomas Müller en el 1.

¿Quién era Zico?

Arthur Antunes Coimbra, mejor conocido como Zico, fue un jugador brasileño que brilló en los 70 y 80, y algunos lo llamaron el “Pelé blanco”.

Ídolo del Flamengo, equipo donde inicio su carrera, también brilló en Italia con el Udinese dejando sus últimos años para el futbol de Japón.

Con la selección de Brasil, Zico jugó los Mundiales de Argentina 78, España 82 y México 86, formando parte de la generación encabezada por jugadores como Sócrates y Falcao.

Anotó un total de 48 goles con la canarinha.

Zico

La actualidad de Diego Reyes

Después de fracasar en su paso por Europa, donde militó en varios equipos de Portugal, España y Turquía, sin llegar a consolidarse en alguno, Diego Reyes volvió a México para militar en el Club Tigres en el 2019.

Aunque ha sido parte de planteles campeones con el equipo regio, la realidad es que tampoco ha podido ser titular indiscutible, lo que lo hizo perder su estatus de seleccionado mexicano.

Con la Selección Mexicana, Diego Reyes fue tercer lugar en la categoría Sub 20 y fue el Mundial mayor de Brasil 2014.

