No fue el gol ante los ingleses en México 1986 el que Diego Maradona calificaba como su mejor gol, sino uno que clavó de muy joven con Argentinos Juniors, equipo con el cual debutó.

Sin embargo, aquel gol de Diego Maradona parecía formar parte más de un mito que de una realidad , hasta que hace unos años se dio a conocer un video que le retrataba, pero no era el más nítido.

Ahora la tecnología ha permitido que los fans del futbol y del fallecido astro argentino podamos deleitarnos con el verdadero poema que clavó enfundado en la casaca de Argentinos Juniors.

Y es que un grupo de restauradores, luego de un trabajo colosal, editaron el video de aquella anotación y hasta lo colorearon, toda vez que el original se encontraba en blanco y negro.

El resultado es impactante, pues vaya que se trata de un gol Maradoniano en toda la extensión de la palabra.

El brillante gol “inédito” de Diego Maradona

El gol de Diego Maradona que se observa en el restaurado video es de clase mundial, ya que el 10 hace gala de la marca de la casa: su magistral gambeta.

La anotación se registró el 19 de febrero de 1980 , cuando Maradona, de 19 años y que ya era un crack, hizo una gira con Argentinos Juniors por Colombia; ahí, su equipo se enfrentó al Deportivo Pereira.

En un momento dado, el 10 de Argentinos Juniors recibe el balón pro delante de media cancha; acto seguido enfila de manera endiablada a la portería y se quita a cuatro rivales, incluyendo al portero.

Ya con un solo defensa por delante, Maradona definió con tranquilidad para firmar así el que el calificaba como su mejor gol.

“Fue desde la mitad de la cancha. Me tiraban de todo, patadas voladoras…y claro, cuando me tiraban yo iba pinchando la pelota e iban quedando en el piso. En la foto está cuando yo la empujo, me paso al arquero y están todos tirados en fila”, dijo en su momento el fallecido jugador.

En 2013 salio a la luz esta maravilla, era un golazo de Diego pero se veia mal, HASTA HOY. 3 meses de trabajo con @D_E_Carrillo para que sea mejor y A COLOR (se mejorara aun mas). Es uno de varios que vendran VIRALIZENLO. @NelsonBedoyaSan @Corpereira @victortuchi @JavierRoimiser pic.twitter.com/NYG2rfwnY3 — MARADONA INEDITO (@IneditoMaradona) February 19, 2023

Exhaustiva labor de restauradores de gol de Diego Maradona

De acuerdo con Damián Emilio Carrillo, uno de los restauradores, el rescatar el video resultó una tarea exhaustiva, ya que debieron colorear manualmente más de 900 fotogramas.

“Parecía una locura pensar en colorear y restaurar casi 900 fotogramas manualmente, pero con paciencia y constancia fue tomando forma. Y todavía no está terminado. Agradecimiento para Luis Fernando Castro, hincha del Deportivo Pereira, que nos ayudó a confirmar algunos colores”, dijo.

