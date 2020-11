Pese al supuesto golpe sufrido y a que estaba recién operado de la cabeza, nadie del entorno de Diego Maradona dio parte a los médicos.

México.- Unos días antes de morir, Diego Maradona sufrió un golpe en la cabeza, según palabras de Rodolfo Baqué, abogado de Dahiana Madrid, enfermera que atendió al susodicho previo al paro cardiorrespiratorio que le quitó la vida.

De acuerdo con el testimonio de Dahiana Madrid, mismo que fue relatado a los medios por Rodolfo Baqué, Diego Maradona se pegó en el lado derecho de la cabeza. Sin embargo, nadie de su entorno llamó a la clínica donde había sido atendido recientemente por un hematoma presentado en el lado izquierdo del cráneo.

“Unos días antes de morir, Maradona se cayó y se pegó en la cabeza. No fue mayor el golpe, pero se dio en el lado derecho, el contrario al de la operación. Enseguida fue levantado. Nadie llamó a una clínica, quizá por decisión de Maradona. Pero él no estaba en disposición de decidir eso” Rodolfo Baqué

Asimismo, el abogado, basado en lo relatado por la enfermera, afirmó que Maradona se pasaba varios días encerrado en su cuarto siendo que debía estar monitoreado en un hospital dado su precario estado de salud.

“Se pasaba tres días encerrado en su habitación, sin ni siquiera ver la televisión. Tenía 109 pulsaciones por minuto, cuando todos sabemos que un paciente coronario no puede pasar de los 80 de frecuencia cardiaca... Maradona podía haberse alojado en la clínica más lujosa del mundo y estaba en un lugar inhabilitado. De no haber estado allí, hoy probablemente no estaría muerto” Rodolfo Baqué

Finalmente, Rodolfo Baqué explicó que Dahiana Madrid comenzó a trabajar con Diego Maradona un par de semanas antes de su muerte. No obstante, sólo el primer día tuvo contacto con él debido a que el astro se negaba a ser revisado por ella.

Recordemos que Leopoldo Luque , médico que trató a Diego Maradona en los últimos meses, se encuentra imputado por probable homicidio culposo, toda vez que existen indicios de supuestas negligencias.

“Mi cliente (la enfermera) empezó a trabajar con Diego sólo 10 días antes. Desde el principio comentó que se quedaba encerrado en su habitación. Nunca más salvo el primer día pudo atender personalmente a Maradona, eran los psiquiatras los que le atendían. Maradona a ella no la recibía. Así que mi cliente le daba la medicación a la psiquiatra o a los familiares y ellos se la daban. La enfermera, que era la que debía medicar a Maradona, se quedaba fuera de la habitación” Rodolfo Baqué