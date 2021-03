El Real Betis presumió que Diego Lainez llegó a sus primeros 50 partidos oficiales con el club andaluz, en el cual ya se ha ganado un lugar.

Diego Lainez ha batallado mucho para ganarse un lugar en el Real Betis Balompié y ha sido con mucho trabajo y esfuerzo como se ha ganado un lugar. Es por eso que el cuadro andaluz aprovechó para celebrar que el jugador mexicano llegó a sus primeros 50 partidos oficiales con el club.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde el Real Betis presumió que Diego Lainez llegó a 50 partidos oficiales con el primer equipo desde su llegada en la temporada 2018-19.

Los 50 partidos del canterano del América con el Real Betis se dividen en tres temporadas: 16 en la campaña 2018-19, 18 encuentros en la 2019-20 y 16 en la presente 2020-21.

El camino de Diego Lainez en el Betis

Diego Lainez arribó al Real Betis el 10 de enero de 2019, a media temporada del futbol español. Tuvo un buen inicio bajo las órdenes de Quique Setién, incluso marcando un gol importante en la Europa League ante el Rennes.

Sin embargo, el Betis no tuvo un buen cierre de temporada y esto provocó la destitución de Setién. Rubi llegó para la próxima temporada, pero prácticamente no tomó en cuenta al mexicano.

El equipo no tuvo buenos resultados y Rubi se marchó, mientras que días después se anunció la llegada de Manuel Pellegrini, quien en un inicio prometió minutos a Lainez; no obstante, tampoco confió en el mexicano al menos en el primer semestre.

Fue en a finales de 2020 cuando Lainez comenzó a ver más minutos en los partidos del Betis, equipo que comenzó una buena racha que ahora le tiene peleando por puestos europeos.

Lainez se siente más maduro en el Betis

El buen momento de Diego Lainez con el Betis se vio interrumpido por el Covid-19; no obstante, y tras perderse varios partidos por el virus, el mexicano regresó el fin de semana pasado en la victoria del equipo andaluz sobre el Villarreal, en el que volvió a ser titular.

Al respecto, Lainez, quien recién cumplió cuatro años como futbolista profesional, aseguró que en este 2021 se siente mucho más maduro en el cuadro andaluz.