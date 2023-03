Diego Cocca experimentó su primer entrenamiento con la Selección Mexicana. Posterior a ello ofreció una conferencia de prensa en la que habló de ausencias como las de Pocho Guzmán y Chofis López.

Y es que el argentino Diego Cocca externó su sentir en torno a esos futbolistas que, pese a atravesar buen momento en sus respectivo clubes, no fueron considerados en su primer llamado. Algo que ya se había dado en el ciclo del Tata Martino.

¿Primeras incongruencias de Diego Cocca?

“El sistema me lo dan los jugadores”, fue una de las frases que Cocca lanzó en la conferencia de prensa que ofreció tras su primer entrenamiento con la Selección Mexicana.

Si es así, conviene preguntar si el Pocho Guzmán y la Chofis López no son jugadores como para construir un sistema. Entre ambos suman 11 goles en 10 partidos; seis del volante del Pachuca y cinco del de Chivas.

Además, se han portado generosos con sus compañeros, pues también suman pases de gol . Pese a ello, Cocca argumentó la semana pasada que nos los llamó por cuestiones que van desde lo táctico hasta los gustos.

Asimismo, Cocca planteó que también “pasa por momentos” y, según las estadísticas, Pocho y Chofis son de los mexicanos que mejor etapa atraviesan. Huele a incongruencia y a esas “necedades” tan insignes en los entrenadores.

“Es un tema de posición, analizar momento y rival. Pensemos que en caso del Pocho en Pachuca juega en una posición y en Chivas lo hace de manera distinta. Creo que hay otros jugadores que me gustan más en este momento y pasa por momentos”, dijo.

Eso sí, Cocca llamó a Diego Lainez, quien es banca en Club Tigres y que viene de no tener continuidad en los últimos tres años .

🗣️🇲🇽"El sistema me lo dan los jugadores" Diego Cocca comenta que el sistema que planteó en este entrenamiento es por los futbolistas que tiene pic.twitter.com/wFWyWBgp2D — SDP Deportes (@sdpdeporte) March 6, 2023

Tata Martino y el caso Chicharito Hernández

Parece que en la Selección Mexicana solo cambian los nombres pero no los métodos, y es que, en la gestión anterior, el Tata Martino no llamó al Chicharito Hernández argumentando que no era de su gusto.

Sin embargo, el Chicharito Hernández se cansó de hacer goles en la MLS y ni así lo “pelaron”. Curioso es que el equipo del Tata careció, principalmente, de contundencia.

Cuando el Tata era cuestionado al respecto se empantanaba la situación: no se entendía si la ausencia del goleador se debía a gustos, cuestiones tácticas o problemas extracancha. Al final trascendió que fue este último aspecto el que lo marginó de Qatar 2022.

Pero no fue el único caso, toda vez que Gerardo Martino también se encaprichó en no llamar a Santi Giménez, que antes del Mundial estaba en gran momento, como lo está ahora, con el Feyenoord. En su lugar optó por su paisano Rogelio Funes Mori.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok