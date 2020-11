El argentino, incluso, tenía a tatuado a Fidel en la pantorrilla izquierda

México.- La leyenda de futbol Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre , el mismo día que su “segundo padre”, el expresidente de Cuba Fidel Castro.

Tras la muerte de Diego Maradona por un paro cardiaco, a sus 60 años, se ha recordado la amistad que tenía con el revolucionario cubano Fidel Castro, con quien ahora compartirá fecha de muerte.

El futbolista y el político se conocieron en 1987, un año después de que Argentina ganó la Copa Mundial de Fútbol en México y Maradona hizo la famosa “mano de Dios”.

Desde que se conocieron ambos conectaron, se mostraron mutua admiración y su amistad se consolidó.

En el 2000 el argentino se fue a vivir a Cuba para ingresar a una clínica de rehabilitación por su adicción a las drogas. En entrevistas con medios, el exdelantero contó que Fidel le dio muchos consejos para comenzar a sanar.

“Él me habló muchísimo de la droga, me habló muchísimo de recuperaciones, me habló de que podía y pude” Diego Maradona

Su amistad también hizo que ambos se mandaran cartas. Una de ellas fue enviada de Castro a Maradona el 11 de enero de 2015 para asegurarle que estaba vivo y que era un rumor su supuesta muerte.

La admiración del también exentrenador hacia el revolucionario era tan grande que se tatuó el rostro de Fidel en la pantorrilla izquierda.

Es un dolor muy grande

Fidel Castro murió un 25 de noviembre pero de 2016, a sus 90 años.

Luego de enterarse de la muerte del cubano, Maradona dijo que se sumaría a los nueve días de duelo nacional que decretó la isla. También viajó a Cuba para reunirse con Raúl Castro y demás familia.

“Quiero estar con Raúl Castro, quiero estar con los hijos, quiero estar con el pueblo cubano que me dio tanto. Y despedir a Fidel, a mi amigo. Viajé hace tres años y quizás en el inconsciente mío, me fui a despedir” Diego Maradona

Maradona había expresado que el fallecimiento del expresidente había sido “el dolor más grande”, después de la muerte de su padre, Diego Maradona. “Es como si me hubiera pegado un saque (el tenista Juan Martín) Del Potro en el pecho”, describió.

Con información de BBC, La Vanguardia y Reuters