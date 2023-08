Edson Álvarez dejó una buena imagen entre la afición del Ajax, pero a los exfutbolistas del equipo de Ámsterdam les pareció buena su salida, señalando que esta no pesará en el equipo, no lo extrañarán, ya que no era especial.

El volante mexicano Edson Álvarez, estuvo cuatro años en el Ajax de Ámsterdam , tomando un rol protagónico en los títulos que se consiguieron en esa época, jugando tanto en la media cancha como en la defensa central, siendo reconocido como uno de los líderes del equipo.

Mas a los exjugadores del cuadro de la Eredivisie nunca les cayó bien y cada vez que tenían oportunidad hablaban mal de él, hasta ahora que se fue del equipo al West Ham United de la Premier League.

En una columna publicada por un diario neerlandés, el exfutbolista del Ajax, Wim Kieft dijo que pensar que el equipo se va a derrumbar por la salida del mexicano, es demasiado.

Edson Álvarez, el mal querido del Ajax

Los exjugadores de l Ajax de Ámsterdam nunca quisieron la presencia del mexicano Edson Álvarez en el equipo.

Ahora que Edson Álvarez se fue al West Ham United, hay dicho que su estancia en el equipo no era muy necesaria.

Wim Kieft, quien fuera delantero del Ajax en los 90, tiene una columna en el De Telegraaf, importante diario del país naranja, y mencionó al jugador surgido del Club América.

“Con la salida de Tadic y Jurriën Timber, el Ajax ha perdido calidad, pero decir que las cosas se están derrumbando porque se ha ido Edson Álvarez es ir demasiado lejos ”, señaló.

El exjugador desmereció al futbolista de la Selección Mexicana: “Supuestamente tenía determinación, pero no es un futbolista especial. Álvarez sigue siendo un jugador mediocre ”.

En zo is het!

Wim Kieft: ’Steven Bergwijn Ajax-aanvoerder keus uit armoede van Maurice Steijn’ https://t.co/Dhkybdnkvh via @telegraaf — Republikein|Anders dan Anderen|Principieel (@TTHAgain) August 12, 2023

¿Qué hizo Edson Álvarez en el Ajax?

Edson Álvarez jugó cuatro años en el Ajax de Ámsterdam, en los cuales ganó dos Eredivisies: 2020-21 y 2021-22; la Copa de los Países Bajos en 2021 y la SuperCopa en 2019.

En total con el cuadro neerlandés estuvo en la cancha en 147 partidos, anotando 13 goles y dando 6 asistencias, entre Eredivisie, Copas locales y europeas.

Su venta al West Ham United se calcula en 652 millones de pesos.

