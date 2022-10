La reventa está a la orden del día en la final de ida que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Díez.

Pero, los precios incrementaron hasta en un 250% , pues el boleto más caro sin contar la zona VIP costaba alrededor del mil pesos.

Sin embargo, en las reventas su costo era de 3 mil 500 pesos. La Liga MX solo vendió los boletos a través de internet y autoridades de Toluca ya trabajan para retirar a los revendedores que están afuera del recinto.

Incluso, se desplegó un operativo con más del mil elementos para que resguardaran el orden antes del partido contra los Tuzos.

Deportivo Toluca vs Club Pachuca

Sin duda alguna, Deportivo Toluca dio una gran sorpresa al vencer al Club América en la semifinal del Apertura 2022 y es que los azulcremas eran grandes favoritos para llevarse el título pero cayeron a manos de los Diablos.

En ese sentido, la ilusión y expectativas de los fanáticos están a tope, pues esperan que su equipo logre vencer a los Tuzos como locales.

Cabe recordar, que ambos equipos sí se han enfrentado en liguilla en varias ocasiones, pero nunca en una final para disputar el título de liga, lo que vuelve mucho más interesante el duelo.

Club Pachuca en el Apertura 2022

Guillermo Almada ya llegó a tres finales, dos con Club Pachuca pero en las anteriores no ha ganado. Es por eso que contra Tolica quiere encontrar una oportunidad de conseguir el ansiado título que ha estado persiguiendo.

“Hay un camino que nos trajo hasta acá y no es sencillo. Algo debemos haber hecho positivo para llegar a la Final. Tampoco me voy a suicidar si no sucede ganar, voy a seguir convencido con la misma idea” , dijo.

