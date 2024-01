Parece que el Deportivo Toluca causó gran molestia a los clubes grandes de Argentina como Boca Juniors y River Plate, con la presentación de su nuevo refuerzo.

El cuadro de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca, se ha caracterizado por tratar de ser novedoso a la hora de anunciar sus nuevos fichajes rumbo al Clausura 2024.

Hasta el momento los creativos del Deportivo Toluca no habían sido directos, no se habían metido con otros equipos, pero ahora parece que se soltaron un poco el cabello, lo que no le gustó a varios seguidores de los dos clubes grandes de Argentina, Boca Juniors y River Plate.

Y todo por la presentación del zaguero Federico Pereira.

Deportivo Toluca humilla a los grandes de Argentina

El Deportivo Toluca parece que quiso humillar a los grandes de Argentina en el video de presentación de Federico Pereira, su nuevo refuerzo para el Clausura 2024.

En el video se muestra una supuesta sala de subastas, donde aparece una fotografía del jugador en su anterior equipo, el Liverpool FC de la Liga de Uruguay.

Cuando los “compradores” hacen sus ofertas, estos hablan con acento argentino, prometiendo al jugador que va a vivir grandes cosas con la hinchada y además tendrá la posibilidad de jugar con los ganadores de Copa Libertadores.

Pero nada de eso convenció al charrúa, quien decidió irse al Deportivo Toluca, cuando llegó un personaje con lente negro, abriendo un maletín donde se mostraban varios dólares y monedas de oro.

Así que aunque los argentinos presumen de muchos logros, el jugador por lo que va, es por el dinero. Así lo dio a entender el Deportivo Toluca.

🚨💣 POLÉMICA 🇲🇽🇦🇷| Este video de @TolucaFC presentando a su refuerzo, el uruguayo, Federico Pereira, es una FALTA DE RESPETO contra #BocaJuniors. Es una vergüenza el video-presentación cargando contra el Xeneize. 🤔🤐



Un club que NO ha ganado NADA importante en su historia,… pic.twitter.com/g4PcYAKoO8 — Michael Rincón (@MykeRincon) December 31, 2023

¿Quién es el nuevo refuerzo del Deportivo Toluca?

El Deportivo Toluca decepcionó el torneo pasado al ni siquiera clasificar a las finales del torneo. El cuadro de los Diablos inició el torneo con Ignacio Ambriz al mando del equipo pero a tres fechas del final, lo sustituyó Carlos María Morales.

El resultado de estas modificaciones es que se no clasificó a la Liguilla de la Liga MX.

Para tratar de acabar con esa mala racha, se ha traído al técnico portugués Renato Paiva quien espera entregar menores resultados de los que dio en el Club León.

Y para eso han comenzado a hacer contrataciones como la de Federico Pereira.

El defensa uruguayo Federico Pereira, puede jugar lo mismo como central o lateral por la derecha.

Inició su carrera en el Liverpool FC de su país, mismo equipo en donde inició desde las fuerzas básicas. Con el cuadro charrúa jugó un total de 114 partidos, anotando diez goles en cinco años.

Esta será su primera salida de su país.

