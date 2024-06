Martin Ádám, delantero sensación de Hungría en esta Eurocopa 2024 ha estado envuelto en las críticas de los usurarios por su físico, a lo que el delantero no dudo de defenderse de los constantes ataques.

Martin Ádám de 29 años de edad, hizo su debut en la Eurocopa 2024, en la derrota de 3 - 1 ante Suiza, en el que entró de cambia al minuto 79, cuando el marcador estaba 2 - 1 a favor de los Suizos, poco después Embolo sentenció el partido al 90 + 3′.

Poco pudo hacer Adam para evitar la derrota de su equipo, sin embargo, se robó las miradas de todos, ya que no cuenta con el físico “común” en un futbolista profesional, sin embargo es su talento y sus mismos atributos físicos los que lo llevaron a entrar en la convocatoria de la Selección de Hungría para disputar la Eurocopa.

¿Qué dijo Martin Ádám tras las críticas sobre su cuerpo?

En conferencia de prensa, Martin Ádám mostró su descontento con las críticas recibidas, asimismo también les dio poca importancia, ya que aseguró que no puede cambiar, pues así es.

“Por supuesto que me llegaron uno o dos (memes), normalmente me río de ellos. Nací así, es la forma de mi cuerpo. Obviamente, no tenía este tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética. Pero sí, eso es todo lo que puedo decir al respecto”, comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, el delantero delantero fue catalogado como el futbolista más carismático de la Eurocopa, sin embargo, algunos comentarios no fueron agradables para con el delantero.

En la actualidad, el atacante húngaro de 29 años de edad, Actualmente,milita en el Ulsan de Corea del Sur, pese a que actualmente se tomó una pausa para poder disputar la justa internacional con Hungría.

🗣️ Martin Ádám, delantero de Hungría 🇭🇺 pic.twitter.com/sCRLDfJEIV — VarskySports (@VarskySports) June 16, 2024

¿Por qué es el jugador más carismático de la Eurocopa?

Sin duda alguna, Martin Ádám se ha ganado el corazón de la afición de la Eurocopa, ya que sus respuestas en la conferencia de prensa han sido muy genuinas, no teme en contestar y en ser auténtico, saliendo de las respuestas comunes que suele dar un futbolista.

Al ser cuestionado si recuerda lo que estaba haciendo en la Eurocopa anterior, misma en la que no fue convocado, Martin Ádám no dudo en contestar honestamente, cosa que sorprendió a propios y extraños.

“Estaba en el sofá bebiendo cervezas”, contesto Martin a Telexhu previo al debut de la Selección de Hungría en la Eurocopa; el próximo partido de los húngaros es ante el anfitrión Alemania el 19 de junio.