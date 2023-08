Amaury Vergara podría irse unos meses de Club Chivas para dirigir una película, ya habló al respecto.

Y es que Amaury Vergara, ha recibido varias críticas por su afición al cine, aunque eso lejos de perjudicarlo lo ha beneficiado pues como empresario ha podido escalar en ese ámbito, por lo que podría dejar a Club Chivas durante unos meses,

Amaury Vergara reconoció que las críticas de los medios de comunicación y fans por su gusto por el cine lo ha ayudado a encontrar oportunidades dentro del mundo cinematográfico.

Es por eso, que ahora tendrá un nuevo proyecto como cineasta y dirigirá una película, aunque no se sabe si dejará al Club Chivas por completo o estará pendiente a la distancia.

“Gracias a los periodistas y medios de comunicación de futbol, burlas de los aficionados: ‘De cine no sabes nada’. Bueno, en fin, esa mala fama que me quisieron hacer pues hoy en día se convirtió en un gran beneficio porque los cineastas mexicanos y jóvenes me buscan como un potencial aliado”, dijo.

“Entonces estoy apoyando tres películas padrísimas. Después de muchos campeonatos en Chivas, me tomaré unos meses para dirigir una película”, añadió.

Amaury Vergara quiere ver a Club Chivas campeón

Pese a que se retirará unos meses de Club Chivas, Amaury Vergara ha dejado claro su objetivo de que quiere que el equipo sea campeón.

A pesar de los altibajos, Club Chivas se mantiene como líder de la tabla de cocientes en este Apertura 2023.

Con un total de cuatro triunfos y un empate, lo que suma 13 puntos, los rojiblancos se encuentran en el primer lugar seguido por Juárez FC.

Club Chivas y su fracaso en Leagues Cup

Sin duda alguna, los fanáticos explotaron contra Club Chivas luego de su desempeño en Leagues Cup.

Y es que, el Rebaño fue eliminado en la fase de grupos , lo que dejó malas impresiones y cuestionamientos al respecto.

Sin embargo, el equipo desea recuperarse y ya trabaja arduamente para eso, este sábado enfrentarán a Club Santos como parte de la Jornada 6 del Apertura 2023 a las 21:05 tiempo del centro de México.

