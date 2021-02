David Faitelson se dejaría rapar por Cuauhtémoc Blanco para pagar apuesta

El conductor Jorge Van Rankin le pidió al comentarista David Faitelson que cumpliera con su apuesta

El comentarista de deportes, David Faitelson, publicó en redes que apostaba su casa y su cabellera a que el América no sería castigado por una alineación indebida; además, dijo que se dejaría rapar por Cuauhtémoc Blanco.

Después de que sus seguidores lo invitaran a pagar su apuesta, Faitelson explicó que lo de su casa no sería posible, pero si pagaría con su cabellera, , siempre y cuando sea Cuauhtémoc Blanco quien lo rape.

Luego de que el conductor Jorge “El Burro” Van Rankin utilizara su cuenta de Twitter para pedirle a David Faitelson que cumpliera con su apuesta, el comentarista respondió que no podía entregar su casa debido a que está a nombre de su esposa, pero si se dejaría rapar.

Jorge “El Burro” Van Rankin, escribió: “Como te amaneció querido David Faitelson. ¿Quieres cumplir tu palabra o quieres ser Lord Deudor ? ¿Qué opinan, queridos amigos? ¿Tiene que cumplir? Eso es de caballeros”.

Como te amaneció querido @Faitelson_ESPN A cumplir tu palabra o quieres ser #LordDeudor ? @ClubAmerica @reformacancha @record_mexico o que opinan queridos amigos? Tiene q cumplir? Eso es de caballeros.. — Jorge Van Rankin (@burrovan) — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 23, 2021

“Lo de la casa imposible. Me doy cuenta que no tengo, está a nombre de mi mujer, aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga Cuauhtémoc Blanco y reunimos dinero para ayudar a niños necesitados”, respondió Faitelson a Van Rankin

@burrovan. Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Esta a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo? — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Cuauhtémoc Blanco no ha respondido a la apuesta de David Faitelson

Hasta el momento, Cuauhtémoc Blanco no ha respondido a la apuesta de David Faitelson, para volver a reunirse y poder iniciar este proyecto altruista.

Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson han tenido una relación amistosa desde el incidente ocurrido en 2003 en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, cuando el exfutbolista golpeó por la espalda al entonces conductor TV Azteca.

David Faitelson se ha vuelto tendencia en días recientes tras asegurar que el América perdió los tres puntos por alineación indebida; además, celebró que se haya tomado esta decisión y la calificó como histórica.