Dani Alves se mantiene en prisión preventiva en Barcelona desde hace 3 meses, pero ahora volvió a tener contradicciones en sus últimas declaraciones , por lo que su panorama no es nada alentador.

Y es que, el brasileño Dani Alves, aseguró que sí tuvo relaciones sexuales con la presunta víctima, pero fueron consentidas, solo que lo había negado de un inicio para proteger su matrimonio con Joana Sanz.

Sin embargo, de acuerdo con trascendidos hay ciertos detalles que no encajan con su versión, pues la mujer que lo acusa presentó lesiones y raspones en la rodilla, mismas que no se hubieran dado en una relación consentida.

Es por eso, que Dani Alves se encuentra hundido y su defensa no ha podido ayudarle mucho pues hay varios antecedentes en su contra.

Joana Sanz anuncia su separación de Dani Alves

Joana Sanz hizo pública una carta que escribió con su puño y letra, en la que dio por terminada su relación con Dani Alves.

En dicho escrito, la modelo expresó sentir y profundo dolor al enterarse de la infidelidad y detalles de la situación, pues en un inicio ella le mostró su respaldo y apoyo incondicional.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”, escribió.

Después de eso, dejó claro que se iba a retirar un tiempo de redes sociales, pues estaba sufriendo acoso por parte de medios de comunicación y prensa que querían obtener información al respecto.

Dani Alves y su respuesta a Joana Sanz

Dani Alves le respondió desde prisión a Joana Sanz a través de una carta, en la que el futbolista lamentó la decisión de la modelo y le expresó sus sentimientos.

“Nos acompañamos todos esos años. Fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro. Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte”, escribió el brasileño.

