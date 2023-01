El 2023 está iniciando de manera muy severa para Dani Alves, jugador del Club Pumas y sobre quien pesa una investigación de abuso sexual.

Fue en Barcelona, España, donde supuestamente se dio el episodio de acoso secual que involucra a Dani Alves, seleccionado por Brasil en Qatar 2022.

De acuerdo con lo expuesto por El Francotirador en su columna de Récord, en Barcelona acaba de dar inicio una investigación en contra del lateral derecho.

Esto por, presuntamente, haber acosado sexualmente a una mujer al interior de un antro catalán.

¿Qué pasó con Dani Alves?

Según ABC, Dani Alves fue acusado por una mujer de haberle tocado sin consentimiento dentro de un bar de Tuset , localidad ubicada en Barcelona, España.

El diario reporta que Dani Alves “ le habría introducido una mano dentro de la ropa interior ” a una mujer. Por ende, fueron solicitados los cuerpos de seguridad.

No obstante, la respuesta no fue expedita y no se pudo comprobar la participación del brasileño en dicho acto de acoso.

Y es que a esas altura el lateral derecho ya había abandonado el lugar, de modo que no se le pudo entrevistar para saber su versión de los hechos.

Aunque no existe una demanda formal en contra de Dani Alves, la investigación por el presunto abuso sexual ya dio inicio.

Entorno de Dani Alves niega acusaciones

Pese a que Dani Alves no se ha pronunciado de manera oficial respecto al supuesto acoso sexual, se dice que su entorno califica los trascendidos como “información falsa”.

De hecho, existe la plena confianza en demostrar que el lateral brasileño no es culpable de los señalamientos.

Se espera que en los próximos días, Dani Alves reporte con el Club Pumas. Esto será antes de lo esperado, pues tenía permiso de ausentarse más tiempo.

Pero se rumora que reportará en Cantera para no afrontar las graves acusaciones que pesan en su contra.

