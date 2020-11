La comparación desató polémica en redes sociales, donde varios coincidieron en que Juan Román Riquelme fue mejor que Cuauhtémoc Blanco.

México.- Vaya polémica la que se desató luego de que en la televisión argentina se comparara a Cuauhtémoc Blanco, ídolo del Club América, con Juan Román Riquelme, quien es casi una deidad en el Boca Juniors.

Muchas veces hemos escuchado en México la comparación entre Cuauhtémoc Blanco 🇲🇽 y Juan Román Riquelme 🇦🇷...



¿De verdad son comparables? 🤔 pic.twitter.com/cs4u8diCK1 — La Chorcha Podcast (@lachorchap) — La Chorcha Podcast (@lachorchap) November 13, 2020

Fue en un programa de ESPN donde Sebastián Domínguez , quien jugara en el Club América, afirmó que en México se considera que Cuauhtémoc Blanco estuvo al nivel de Juan Román Riquelme, a quien la afición no sólo de Argentina sino a nivel internacional considera el “último 10 del futbol”.

Como de esperarse, varios panelistas del programa se indignaron y tundieron a Sebastián Domínguez por tan tremenda afirmación. Aunque en su descargo hay que decir que el susodicho no estaba comparando carreras o logros, sino el cómo son vistos en sus respectivos países este par de futbolistas.

''Yo me ponía a hablar con los mexicanos en América y me decían: ‘Cuauhtémoc Blanco es como Riquelme’… Anda a Televisa y di que no es lo mismo, te van a decir que eres un desubicado” Sebastián Domínguez

Ambos están sobrevalorados.



De inicio, Riquelme nunca trascendió con su selección; no fue distinto en el caso de Cuauhtémoc.



Lo que sí es que los argentinos lo tienen casi como Dios, más de lo que muchos compas piensan de Cuauh. — Marco Antonio Villegas B. (@marcoantvb96) — Marco Antonio Villegas B. (@marcoantvb96) November 14, 2020

Opiniones divididas sobre comparativa entre Cuauhtémoc Blanco y Juan Román Riquelme

El debate en ESPN se trasladó a programas deportivos mexicanos y a las redes sociales, donde los argumentos a favor de uno y otro estuvieron divididos.

Por ejemplo, Francisco Gabriel de Anda aseveró en Futbol Picante que Cuauhtémoc Blanco es mucho mejor que Juan Román Riquelme si se trata de compararlos en cuanto a su actividad en selecciones nacionales; no así si se toma en cuenta lo hecho en los respectivos clubes de los que son ídolos.

Por su parte, el periodista Martín de Palacio explicó que Juan Román Riquelme fue mejor que Cuauhtémoc Blanco, aunque eso sí, dejó en claro que el “último 10 del futbol” no está ni cerca de ser lo que dicen los argentinos.