Juan Reynoso, DT del Cruz Azul, confirma mala relación con Jaime Ordiales, quién recién llegó como director deportivo.

Juan Reynoso reconoció que su relación con quién será su nuevo jefe , Jaime Ordiales, no es la mejor.

“Con Jaime hablamos de forma cordial, no pasamos Navidad ni Año Nuevo juntos, eso es seguro”, dijo Juan Reynoso, DT del Cruz Azul.

No es la primera vez que no se lleva bien con alguien del trabajo. “Es como todo, muchas veces he sido campeón con mi compañero de zaga y no me llevaba bien con él, pero a la hora de rompérnosla, lo hacíamos. Esta vez no veo que deba ser diferente”.

Al final de cuentas. “Somos empleados del club, eso lo sabe Jaime, Víctor (Velázquez) lo sabemos todos, eso de llevarnos bien o mal, es parte del folclor del fútbol”.

Se acentúa crisis de Juan Reynoso con Cruz Azul

La crisis que se vive en el Cruz Azul de Juan Reynoso se acentuó con la derrota de último minuto ante el Club Necaxa.

Juan Reynoso, técnico del equipo, no quiso aclarar paradas acerca sobre si renunció ante la llegada de Jaime Ordiales como nuevo director deportivo del club.

“No estoy para aclarar nada, no quisiera hablar de nada más que lo que acaba de suceder, eso es lo que me ocupa, dijo”.

Ante la pregunta directa, de si seguirá siendo el director técnico del equipo, dijo: “El que habla es un eterno agradecido del club. Nadie está por encima de la institución, y a nosotros lo que nos exigen son resultados”.

Insistió: “Arriba de nosotros está Cruz Azul. Siempre va haber un técnico, un director deportivo, jugadores. No estoy para hablar de otras cosas puntuales, que no sea el rendimiento del equipo”.

¿Por qué perdió Cruz Azul?

Juan Reynoso no quiso poner como excusa los problemas directivos para justificar la derrota ante Necaxa. “Sería muy sencillo decir eso, que nos afectó, que esa fue la causa, pero no, perdimos porque ellos lo buscaron más, otra cosa sería mentira”.

Lo que debe de hacer ahora el equipo, “es buscar varias formas de jugar. Quisimos meter a gente de buen pie y no dio resultado por ahí”.