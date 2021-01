Cruz Azul: Ignacio Rivero da positivo a Covid-19

El mediocampista uruguayo José Ignacio Rivero se ausentaría de las canchas durante la jornada 4 y 5 del Torneo Guardianes Clausura 2021

Cruz Azul tendrá que enfrentar una nueva jornada del Torneo Guardianes Clausura 2021 sin su cuadro completo, debido a que el mediocampista José Ignacio Rivero dio positivo a coronavirus en la última ronda de pruebas realizadas a su plantilla.

En un comunicado emitido la tarde del viernes 29 de enero, la Liga BBVA MX y Cruz Azul informaron que previo a su participación en la Jornada 4 del torneo, el club realizó 55 pruebas de detección de Covid-19 a jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo.

“Los exámenes indicaron un caso positivo, la persona se encuentra aislada y bajo observación constante del cuerpo médico” Liga BBVA MX y Cruz Azul

José Ignacio Rivero se ausentaría de las jornadas 4 y 5

Aunque el documento omite la identidad del caso positivo, el portal Medio Tiempo informó que el afectado sería el uruguayo José Ignacio Rivero, quien se incorporó al equipo en julio de 2020, tras haber salido de los Xolos de Tijuana.

Según las fuentes del medio, José Ignacio Rivero habría dejado de trabajar con el equipo desde el jueves 28 de enero, un día después de conocerse su resultado positivo a Covid-19.

De inmediato se habría ordenado su aislamiento, como lo establece el protocolo sanitario, por lo que se ausentaría de las jornadas 4 y 5, en las que Cruz Azul enfrentará a Querétaro, de local; y a Necaxa, como visitante.

Cruz Azul pide a su afición no acudir a aeropuertos ni hoteles en los que se concentran jugadores

Previo a anunciar el caso positivo de coronavirus, el club dirigido por Juan Reynoso publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que pidió a su afición evitar encuentros con los jugadores, debido a los riesgos que ello implica ante la elevada cantidad de contagios que se registran en el país.