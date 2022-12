La llegada de Luis Suárez a Cruz Azul cada vez suena más y podría estar muy cerca. SDP Deportes, pudo saber que la oferta de La Máquina es una de las más fuertes para el jugador.

“Sí hay oferta y es la más fuerte”, informó una fuente interna de Cruz Azul. En ese sentido, Luis Suárez podría ser el refuerzo bomba para el Clausura 2023.

Cabe recordar, que Luis Suárez jugó en el Nacional de Uruguay por una temporada y desde finales de octubre se encuentra sin equipo.

Tras la eliminación de Uruguay del Mundial Qatar 2022, el futbolista podría ver opciones y su llegada a la Liga MX se concretaría.

Potro Gutiérrez quiere a Luis Suárez en Cruz Azul

Y es que, Luis Suárez no solo es pedido por la afición sino por el mismo entrenador, pues el Potro Gutiérrez ya dio el visto bueno.

El técnico mencionó que el quería un “9″ y sería una buena noticia que el elegido fuera nada más y nada menos que Luis Suárez.

“Yo pido un ‘9′ y me dicen que Luis Suárez. Dije ‘¿por qué no?’ es una posibilidad. Yo me enteré, la directiva me dijo y me preguntaron. La idea es apuntalar el plantel y estamos en esa línea de encontrar un ‘9′.Ojalá sea él”, dijo en conferencia de prensa.

Luis Suárez y los números en su carrera profesional

Luis Suárez ha militado por los mejores equipos del mundo y se mantuvo por mucho tiempo en la élite del futbol.

Junto con Lionel Messi y Neymar vivió una buena época en el FC Barcelona, más tarde lo hizo en el Atlético de Madrid.

En ese sentido, podría venir a México a vivir la última etapa de su brillante carrera deportivo si es que el equipo le hace una buena propuesta.

Partidos jugados: 746

Goles: 460

Asistencias: 247

