Las compras de pánico siguen en la Liga MX, y el nuevo objeto de deseo de equipos como el Cruz Azul y el Club América es un ex delantero del Real Madrid, por quien también los regios se pelean su fichaje.

El más urgido de los equipos en cuestión es el Cruz Azul, que sufre por la carencia de goles y buscaría reforzarse con ex delantero del Real Madrid que anda sin trabajo en este momento.

Se trata de Mariano Díaz, delantero centro español que terminó su segunda etapa en el Real Madrid y quedó libre para buscar nuevo equipo, por lo que ha sido ofrecido en varios países, entre ellos México.

Ex del Real Madrid interesa en la Liga MX (Captura)

Ex delantero del Real Madrid se quedó sin equipo

El delantero hispano-dominicano tiene 30 años y no fue renovado por el Real Madrid el pasado 30 de junio, por lo que también tiene prisa para cerrar contrato.

Obviamente, el ex delantero del Real Madrid ha sido ofrecido a los equipos más poderosos de la Liga MX, por lo que además del Cruz Azul, el Club América, el Club Tigres y Rayados de Monterrey buscan el fichaje.

Sin embargo, el gran problema para cerrar la operación por el delantero pasa por el tema económico, ya que el jugador ganaba en España 5 millones de euros por temporada, más de 90 millones de pesos.

El ex delantero del Real Madrid no quiere ganar menos de esa cantidad, pero eso lo convertiría en uno de los jugadores que más ganan en la Liga MX, lo cual no parece lógico, ya que no tiene un gran palmarés.

Actualmente, en la Liga MX el único jugador que supera los 90 millones de pesos es el español Sergio Canales, quien acaba de llegar a Rayados de Monterrey. Abajo viene André-Pierre Gignac, del Club Tigres.

Ex delantero que buscan en la Liga MX lució en Francia

Mariano Díaz regresó al Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo, procedente del Olympique de Lyon, donde fue un goleador constante.

Sin embargo, el ahora ex jugador del Real Madrid se mantuvo a la sombra de Karim Benzema, rol que mantuvo hasta terminar su contrato el pasado 30 de junio.

“Está bien, tiene buena edad y aún le queda bastante futbol. Creo que llegaría a marcar diferencia en la Liga MX, ojalá se lo traigan”, reaccionó un fan en las redes sociales.

Uno más se mostró sorprendido por la posibilidad, “quiere cobrar lo mismo que Gignac y Canales, y nunca rindió en una liga top”, sentenció.

Teoría que otro seguidor refutó escribiendo. “Claro que la podría romper, en el Lyon de Francia hizo varios goles y por eso volvió al Real Madrid”.

Los números de Mariano Díaz en el Real Madrid

84 juegos

12 goles

3 asistencias

