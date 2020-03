El conjunto celeste se posicionó ante los rumores que señalan que podrían ganar el título del Clausura 2020 ante una posible cancelación del torneo.

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre qué equipo debería ser el campeón de la Liga MX en caso de que el torneo no pueda reanudarse debido a la crisis del nuevo coronavirus, siendo Cruz Azul el principal candidato.

Varios, entre ellos Francisco Palencia, han señalado que lo más justo sería darle el título a La Máquina, líder del Clausura 2020 tras 10 jornadas disputadas; sin embargo, en La Noria no les interesa ganar el campeonato de esta manera.

Fue el periódico ESTO el que puso de ejemplo que en la liga de El Salvador dieron como campeón al Once Deportivo con apenas 11 fechas jugadas, situación que consideró sería del interés de Cruz Azul; no obstante, el cuadro capitalino contestó que por supuesto quieren ser campeones , pero por mérito deportivo y no por una crisis de salud.

"No, no me interesa, gracias.

Seguiremos trabajando y paso a paso vamos a buscar lograr el objetivo en cada partido.

¡Vamos Azules!" Cruz Azul

Otro de los que se ha pronunciado al respecto es Miguel Herrera , entrenador de América, quien señaló que sería lo más justo; sin embargo, preferiría que, de llegar a esta situación, el torneo se anule.

“Me parece que preferiría que el torneo no se tomará en cuenta. Nosotros tenemos un torneo bien especificado, con una reglas especificadas de inicio y cambiarlas sobre la marcha no es un beneficio para todos, ni para los 18 equipos” Miguel Herrera. DT América

Directiva de Cruz Azul quiere ganar en la cancha

Más allá de la respuesta en redes sociales, el deseo de Cruz Azul de ganar el campeonato exclusivamente en la cancha fue confirmado por Jaime Ordiales , director deportivo del conjunto cementero.

En entrevista con ESPN, señaló que quiere ganar el título conforme al reglamento, por lo que espera que el torneo se pueda reanudar lo antes posible.

"No, ustedes me conocen y nos gustaría ganar el torneo conforme al reglamento de competencia. Hoy falta mucho para eso y tenemos fe en que se pueda reanudar el torneo y jugar la final correspondiente. Nosotros vamos paso a paso y la idea es que el torneo continúe como está establecido” Jaime Ordiales. Director Deportivo Cruz Azul

Después de 10 jornadas disputadas en el Clausura 2020, Cruz Azul es líder del torneo con 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y dos derrotas. Le sigue Léon con 21, Santos y América con 17, Chivas con 16 y Pumas con 15.