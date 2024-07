El jugador del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, ya sabe cuándo le pondrá fin a su carrera profesional y su retiro tiene que ver con su hijo, quien actualmente también juega futbol.

Muchos pensaban que el retiro de Cristiano Ronaldo estaba cerca pero, recientemente el portugués reveló que todavía no dejará el campo de juego hasta que cumpla uno de sus deseos.

Cristiano Ronaldo vivió una frustrante eliminación en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 al perder en tanda de penales ante Francia y antes de eso había mencionado que sería su última participación en el certamen.

“Esta será mi última Eurocopa, por supuesto… Pero a mí no me mueve esto, me mueve el entusiasmo”, aseguró El Bicho ante los medios de comunicación.

¿Cuándo se va a retirar Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo ya le puso fecha a su retiro ya que dijo que su mayor deseo es jugar con su hijo antes de abandonar las canchas y su equipo, el Al Nassr, podría hacer su sueño realidad.

Para que esto suceda, Cristiano Ronaldo deberá esperar tres años más ya que su hijo tiene 14 años por lo que se estaría retirando a la edad de 42 años aproximadamente.

“Tiene un objetivo antes de retirarse. Quiere jugar un partido oficial con su hijo y es por eso que no para. Es su verdadera motivación”, confesó el entrenador Adrián Mutu.

“Con el Al-Nassr es posible, si acaba en otro equipo no lo sé. Con el Real Madrid sería más difícil. Jugar un descanso durante una temporada, no creo que sea imposible”, agregó Adrián Mutu.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo tras ser eliminado de la Eurocopa 2024?

Portugal quedó eliminado en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Francia tras la tanda de penales y Cristiano Ronaldo lamentó no poder llegar a la final con su selección.

El Bicho se despidió de la Eurocopa 2024 ya que fue la última que jugó y en sus redes sociales publicó un emotivo mensaje para agradecer el apoyo de sus fans.

“Queríamos más. Merecíamos más. Para nosotros. Para cada uno de ustedes. Para Portugal. Estamos agradecidos por todo lo que nos han dado y por todo lo que hemos logrado hasta ahora. Dentro y fuera del campo, estoy seguro de que este legado será honrado y seguirá construyéndose. Juntos”, escribió CR7 en su cuenta de Instagram.