La última gran rivalidad que ha existido en el mundo del futbol es la que existe o existió entre el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, pero el lusitano, hoy jugador del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita ha puesto punto final a esto.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se han disputado el título de mejor futbolista del mundo en la actualidad, sobre todo por la época que compartieron en el futbol de España, Cristiano defendiendo la casaca del Real Madrid CF y Messi con el FC Barcelona.

Ahora que CR7 está en Arabia y Messi en el Inter Miami de la MLS, parece que la rivalidad ha llegado a su fin.

Cristiano ha puesto los puntos en claro al decir que si alguien lo apoya, no tiene por qué odiar a Lionel Messi, lo mejor es “disfrutarnos a ambos”

El gran corazón de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo del Al Nassr de Arabia Saudita puso fin a la rivalidad con Lionel Messi al decir que si lo apoyan, no tienen porqué odiar al jugador argentino.

Cristiano Ronaldocompareció ante los medios saudíes pare aclarar lo que siente actualmente de la rivalidad que se ha construido con Lionel Messi.

“¿La rivalidad con Messi? No veo las cosas así. La rivalidad ya fue. Fue una rivalidad buena”, dijo el futbolista de 38 años.

El legado continúa: “¿Rivalidad? Yo no veo las cosas así. Compartimos el escenario durante 15 años. No digo que seamos amigos, pero somos colegas de profesión y nos respetamos mutuamente».

Y aclaró que él no desprecia al argentino que ahora milita en el Inter Miami de la MLS y quienes lo siguen no tienen por que odiar al ahora jugador del Inter Miami: “Quien gusta de Cristiano no tiene por qué odiar a Messi o viceversa. Son dos jugadores buenos, o muy buenos (risas). Cambiaron la historia del fútbol y continúan haciéndolo”.

Lo mejor de todo esto es que siguen jugando, aunque ya no lo hagan en Europa: “Somos respetados en todo el mundo, eso es importante. Él está haciendo su camino, como yo estoy haciendo el mío. Independientemente si jugamos fuera de Europa, él está haciendo las cosas bien, por lo que tengo visto, y yo también estoy haciendo las cosas bien”, finalizó el máximo goleador en la histporia del Real Madrid CF.

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi compartieron escenario por muchos años en la Liga de España, y cada uno puede presumir los trofeos que ganaron.

Lionel Messi en su carrera, a la que hay que contarle su época en España, Francia y ahora Estados Unidos, ha obtenido 43 títulos , lo que lo convierte en el futbolista más galardonado de la historia. El argentino tiene en sus vitrinas siete balones de oro.

Cristiano Ronaldo por su lado ha ganado 35 campeonatos a todos los niveles. El portugués ha jugado en su natal Portugal, Inglaterra, España, Italia y ahora está en Arabia Saudita. Además ha ganado cinco balones de oro.

