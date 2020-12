El portugués marcó un doblete con el que ayudó a la Juve a golear y arrebatarle el primer lugar del grupo al Barça.

Con un doblete de Cristiano Ronaldo, la Juventus de Turín humilló y goleó 3-0 al FC Barcelona de Lionel Messi en el Camp Nou, resultado con el que le arrebató el primer lugar del Grupo G en lo que fue el último partido de la fase de grupos de la Champions League.

No habían pasado ni 15 minutos de partido cuando la Juventus ya se había adelantado en el marcador, aunque de forma polémica. Cristiano Ronaldo fue derribado dentro del área, a lo que el árbitro marcó la pena máxima, la cual fue convertida por el portugués.

No hubo reacción por parte del club culé y los italianos aprovecharon para ampliar la ventaja al minuto 20 con una soberbia jugada colectiva que fue culminada por una espectacular tijera de Weston McKennie.

El gol que acaba de hacer MCKENNIE 🇺🇸 para Juventus 🇮🇹 es una LOCURA!. pic.twitter.com/I7MFQ4cRmB — Enzo 🧉 (@Enzomancino15) — Enzo 🧉 (@Enzomancino15) December 8, 2020

Por su parte, el Barça intentó reaccionar con un par de jugadas, entre ellas un disparo de Lionel Messi; no obstante, el equipo se vio completamente inoperante, además de desmotivado.

Doblete de Cristiano en su regreso a Barcelona

Ronald Koeman hizo cambios para el complemento, metiendo al delantero danés, Martin Braithwaite; sin embargo, fue la Juventus la que encontró el tercer gol, el que necesitaban para quedarse con el liderato de grupo.

Fue al minuto 51 cuando el árbitro, ayudado por el VAR, marcó un penal para el cuadro italiano tras una mano de Clement Lenglet. El encargado de cobrar fue, nuevamente, Cristiano, quien lo hizo de buena manera para consumar su doblete.

FT. Barça 0-3 Juventus.



➔ La Vecchia goleó en el Camp Nou y terminó LÍDER de grupo.

➔ DOBLETE de Cristiano (aprovechó un par de penales).

➔ Golazo de McKennie.

➔ Impresionante Buffon.

➔ Partidazo de De Ligt.

➔ Messi, el que más quiso, pero poco apoyo y un monumental Gigi. pic.twitter.com/BW3PlRBUrg — Invictos (@InvictosSomos) — Invictos (@InvictosSomos) December 8, 2020

El Barça buscó el gol que les diera el liderato de nuevo, pero simplemente no hubo reacción. Messi estuvo en la cancha, pero no en el partido, pues no generó ninguna jugada de gol mas que un par de disparos que fueron controlados por Buffon.

Fue así que el encuentro terminó 3-0 a favor de la Juventus en el reencuentro de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, un resultado que deja al equipo turinés como líder de grupo y al Barça como segundo, lo que le podría generar consecuencias para el duelo de octavos de final.