Robert Dante Siboldi se ha metido en un tremendo lío luego de que se diera a conocer su salida de los Tigres debido a que supuestamente filtró información de su equipo a los Rayados de Monterrey.

Robert Dante Siboldi tenía ‘amarrada’ su renovación con los Tigres, misma que se vino abajo de último minuto debido a que la directiva de los Felinos se percató del ‘abuso’ de confianza por parte del uruguayo.

Los dirigentes de los Tigres se reunieron con Robert Dante Siboldi para saber de propia mano su versión de los hechos, mismos que al parecer no pudo esclarecer, y salió por la puerta trasera del cuadro Felino.

En la reunión que sostuvieron los dirigentes de Tigres con Robert Dante Siboldi se dio a conocer que el DT filtró información del equipo para que Rayados de Monterrey se beneficiara deportivamente, y al parecer, hasta audios hubo.

Confirman existencia de audios que incriminan a Robert Dante Siboldi

Robert Dante Siboldi fue excluido de los Tigres luego de que supuestamente su staff filtrara información del equipo al Tano Ortiz y su séquito, misma que quedó grabada en audios.

Antonio Nelli mencionó en redes sociales que él ya escuchó los audios que incriminan a José de Jesús Fuentes, miembro del staff de los Tigres que habría filtrado la información a los Rayados.

“Si me pasan los audios, yo se los publico, yo ya los escuché, el problema es que no me quieren dar el archivo para publicarlos”, dijo Antonio Nelli en un video que publicó en sus redes sociales.

El periodista mencionó que el miembro del staff de Robert Dante Siboldi le pasó información puntual al Tano Ortiz y su séquito con tal de que el DT de Rayados pudiera vencer a los Felinos en las Semifinales.

Robert Dante Siboldi podría ser demandado por corrupción

En un hecho inédito en la Liga MX, Robert Dante Siboldi podría ser demandado por los dirigentes de los Tigres debido a la filtración susceptible de información que sus miembros de staff le habrían vendido a los Rayados.

La situación es, primero, que los Tigres salgan a aclarar lo sucedido con Robert Dante Siboldi y puedan confirmar todos los rumores que han circulado sobre la salida del entrenador uruguayo.

Robert Dante Siboldi tampoco ha confirmado o desmentido la información en la que se le acusa de corrupción, pero se espera que sean los Tigres quienes suelten la bomba contra su exentrenador.