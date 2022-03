María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), relató lo sucedido cómo fue que Donovan Carrillo perdió sus patines en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre hielo.

El patinador artístico, Donovan Carrillo, estaba programado para debutar en el Mundial de Francia en esta madrugada de jueves; sin embargo, no fue así y el mexicano decidió no participar.

¿Por qué abandonó la justa en Francia? María José Alcalá, presidenta del COM, relató lo sucedido tras hablar con Gregorio Núñez, entrenador de Donovan Carrillo.

“Hablé con el entrenador y me informa que una empresa de paquetería no entregó los patines de Donovan a la aerolínea, le dieron unos nuevos pero no se sintió con esa seguridad y confianza, entonces decidió no participar”.

“La empresa que debía entregarlos a la aerolínea cometió el error, es lo que nos dice”, añadió Mary José en entrevista para W Radio.

María José Alcalá, presidenta del COM (María José Alcalá / Twitter)

María José Alcalá ofrece disculpas por información falsa sobre Donovan Carrillo

María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), inició la entrevista ofreciendo disculpas por un tuit lanzado desde la cuenta del Comité.

“Quiero pedir disculpas por el tuit donde decíamos que Donovan ya tenía sus patines. Retomamos la información de una fuente no confirmada, situación que no volverá a suceder”, explicó.

Asimismo indicó que el atleta mexicano se siente “mal. Es algo devastador porque con esto empezaba su ciclo olímpico y era uno de los objetivos de Donovan”.

Donovan Carrillo (SEBASTIEN BOZON / AFP)

¿Qué pasará con la beca de Donovan Carrillo?

Si bien, María José Alcalá, titular del Comité Olímpico Mexicano no tiene información sobre el apoyo que recibe Donovan Carrillo por parte de la Conade, sí habló sobre el apoyo otorgado por el COM.

Mary José señaló que por parte del Comité seguirá recibiendo el apoyo permitido para los deportes de invierno.

“La beca que le otorga Solidaridad Olímpica , los apoyos que nos brindan para deportes de invierno seguirá hasta 2026, para los siguientes Juegos Olímpicos. Está garantizada”.