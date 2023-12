Nahuel Guzmán, una de las figuras de Club Tigres dio unas polémicas declaraciones al asegurar que sí jugaría con los Rayados de Monterrey.

Y es que, Nahuel Guzmán, arquero de Club Tigres dejó claro que sí jugaría en el acérrimo rival de los felinos, los Rayados de Monterrey en algún momento.

No obstante, Nahuel Guzmán se iría a Rayados de Monterrey pero solo para perjudicar a dicho equipo y que los felinos se llevaran el triunfo, incluso bromeó con eso.

“Hijo de put… aaaah (dolor), qué difícil. No podría vivir en Rosario, literal, no tendría perdón; en cambio, mira lo que estoy pensando, me voy a Rayados como un Caballo de Troya, a los 20 minutos me tienes que sacar porque vamos perdiendo 7-0″, dijo.

Cabe recordar, que Nahuel militó en Newell’s, equipo rival de Rosario, por eso mencionó que ni en su peor momento podría ir a dicho equipo pero sí podría ir a Rayados solo para beneficiar a Club Tigres.

"Tienes que seguir tu carrera en uno de estos dos clubes...

¿Rayados o Rosario Central?"



Nahuel Guzmán:



"No podría vivir en Rosario -por la rivalidad vs Newell's- me voy a Rayados cómo un Caballo de Troya, a los 20 minutos me tienen que sacar, vamos perdiendo 7-0."#Tigres pic.twitter.com/ZtZhdsSJPx — ·FAFHOO· (@Fafhoo) December 6, 2023

Club Tigres quiere ir por otro campeonato

Club Tigres quiere refrendar su campeonato este Apertura 2023, pero antes tendrá que enfrentar a Club Pumas en las semifinales.

Sin embargo, en el partido de ida no tendrán a una de sus máximas figuras, André-Pierre Gignac, pues por molestias musculares decidieron que el galo no viajara a la Ciudad de México.

En ese sentido, el cuadro felino intentará equilibrar la dura baja para poder sacar ventaja en la vuelta, en la cual jugará como locales y tendrán el apoyo de su afición.

Club Tigres en la semifinal

Club Tigres está en la semifinal y se enfrentará a Club Pumas en los próximos días. El partido de vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario y el de vuelta en el Volcán.

Partido de ida

Atlético San Luis vs Club América

día: miércoles 6 de diciembre

hora: 21:00 horas

Sede: Estadio Alfonso Lastras

Partido de vuelta

Partido: Club América vs Atlético San Luis

Fecha: sábado 9 de diciembre

hora: 20:00 horas

Sede: Estadio Azteca

Partido de ida

Club Pumas vs Club Tigres

Hora: 21:00 horas

Fecha: jueves 7 de diciembre

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Partido vuelta

Club Tigres vs Club Pumas

Hora. 20:00 horas

Fecha: domingo 10 de diciembre

Sede: Estadio Universitario

