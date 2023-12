André-Pierre Gignac es el máximo ídolo y goleador del Club Tigres, ya que ha es el máximo anotador del equipo y ganador de títulos con el plantel regio, pero todo principio tiene su fin y está a punto de acabarse.

El francés André-Pierre Gignac, llegó al Club Tigres en el 2015, procedente del Olympique de Marsella, cambiando la historia del equipo regio ya que en su estancia el cuadro felino ha ganado cinco títulos de Liga MX, cuatro Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf de la mano del Tuca Ferretti como técnico en la mayoría de los torneos.

Además es el máximo anotador en la historia del equipo de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, con 199 tantos en todos los torneos.

Pero a sus 37 años, ocho después de que llegó a México, está cerca de acabar su carrera.

¿Cuándo se va André-Pierre Gignac del Club Tigres?

Hace seis meses, André-Pierre Gignac, delantero histórico del Club Tigres renovó su contrato con el plantel regio por dos años.

Pero quizá no lo llegue a terminar, ya que está anunciado que su adiós de las canchas se encuentra cerca.

“Sé que estamos cerca del fin de la historia de un jugador, pero aún puedo dar más, quiero más para este club”, indicó en entrevista a TUDN hablando de él mismo.

Quien quiera llegar a ocupar su lugar, “verá que no es nada sencillo. En estos momentos estoy muy enfocado en mi carrera de futbolista y sé que tengo mucho que dar”.

Sabe que por su edad, a sus 37 años de edad, sus capacidades no son las mismas, “sé que no soy el tipo que se va a quitar a tres jugadores, soy un finalizador, pero lo que pueda hacer para el equipo lo voy a hacer”.

En el actual torneo, el francés André-Pierre Gignac, en trece juegos del torneo regular, se perdió varios debido a lesiones, marcó nueve goles.

En la Liguilla ha marcado dos más, en el juego de vuelta por los cuartos de final del Apertura 2023 ante el Club Puebla.

André-Pierre Gignac se despide. (Tomas Regueiro / Tomas Regueiro)

Los números de André-Pierre Gignac

El francés André-Pierre Gignac lleva ocho años en el Club Tigres, en los cuales ha sumado los siguientes números:

Juegos jugados: 353.

Goles: 199.

Goles en Liguilla: 33.

Títulos de goleo: 3.

Títulos de Liga: 5.

Su carrera comenzó con en la Ligue 1 de Francia con el F. C. Lorient (2004-07), después pasó al Pau F. C. (2005-06) y saltó a cobrar fama en el Toulouse F. C. (2007-10). Su mejor nivel lo logró en el Olympique de Marsella (2010-15).

En la selección de Francia jugó 36 partidos, anotando sólo siete goles.

