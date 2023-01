El 13 de enero del 2022, se juntó al equipo varonil y femenil del Club Tigres, a sus altos directivos, empresas y miembros del gobierno de Nuevo León, para anunciar que el equipo regio tendría un nuevo estadio.

Pero al 13 de enero del 2023, 365 días, doce meses después, ni siquiera se ha puesto la primera piedra del “nuevo Volcán”.

Lo último que se supo es que el gobierno del estado, en su proyecto de presupuesto para el 2023, destinarán 50 millones de pesos para la construcción del nuevo inmueble, que sería el más moderno de la Liga MX.

Nuevo estadio de Tigres (Instagram/Samuel García )

¿Habrá nuevo estadio para el Club Tigres?

Hace un año que se hizo el anuncio de que el Club Tigres tendría un nuevo estadio, y no se ha puesto ni la primera de este proyecto.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Samuel García y tuvo la presencia de funcionares de Sinergia Deportiva, empresa que administra al Club Tigres y la constructora Populous y Juego de Pelota Inc., encargadas de la construcción.

Cuando se presentó lo que sería la nueva casa felina, una construcción para 65 mil aficionados y con una inversión de 6 mil millones de pesos, se aseguró que esta no sería únicamente para el futbol, sino también para otros deportes como baloncesto y el futbol americano.

Además de que se podrían organizar conciertos sin afectar el terreno de juego, ya que el estadio sería multiplataformas.

El nuevo estadio sería construido en el mismo lugar donde ahora está el vetusto Volcán, comenzando con la construcción de un nuevo estacionamiento.

Pero nada se ha empezado aún.

Samuel García (Cortesía )

¿Por qué no se ha comenzado la construcción del nuevo estadio del Club Tigres?

A un año del anuncio de la construcción del nuevo estadio del Club Tigres, no hay avances al respecto.

Se habla que los motivos son que tanto Populous y Juego de Pelota Inc. No han encontrado a los inversionistas para lograr juntar el capital e iniciar el proyecto.

Juego de Pelota Inc., también ha sido señalada por dejar proyectos inconclusos como el Estadio de beisbol de Yucatán, que aún no empieza construcción y el de Verona de la Serie A de Italia, el cual nunca se realizó, además de ser una empresa que no ha generado bastante confianza en los últimos años.

