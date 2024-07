El viernes 5 de julio comienza un nuevo torneo de la Liga MX, el Apertura 2024, y lo hace con un partido inaugural que no luce muy atractivo que digamos, el Club Puebla vs Santos Laguna.

Poco más de un mes después de que el Club América se coronara como bicampeón del futbol mexicano, la Liga MX vuelve a la actividad en un torneo que tendrá varias complicaciones.

Hay que recordar que el torneo Apertura 2024 de la Liga MX se jugará hasta las primeras cuatro jornadas y después se detendrá por un mes entero.

¿La razón? La Leagues Cup, el torneo entre Liga MX y MLS, que se llevará a cabo del 27 de julio al 25 de agosto.

Puebla vs Santos Laguna: Canal y horario del partido inaugural del Apertura 2024 de la Liga MX

El partido inaugural del torneo Apertura 2024 de la Liga MX es el Puebla vs Santos Laguna, el primero de una triple cartelera el viernes 5 de julio.

El duelo está pactado para iniciar en punto de las 16:45 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Datos del partido:

Partido: Club Puebla vs Santos Laguna

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Horario: 16:45 horas, tiempo del centro de México

Dónde ver: Azteca 7

Todos los partidos de la Jornada 1 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX

Después de mes y medio sin actividad, la Liga MX regresa a la acción con el arranque, la Jornada 1, del torneo Apertura 2024.

Algunos de los duelos más atractivos de la Jornada 1 son el Atlético de San Luis vs América, Chivas vs Toluca y Pachuca vs Rayados.

Así se jugarán todos los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2024:

Viernes 5 de julio:

Puebla vs Santos Laguna

Querétaro vs Club Tijuana

FC Juárez vs Atlas FC

Sábado 6 de julio:

Atlético de San Luis vs Club América

Club Tigres vs Club Necaxa

Chivas vs Toluca

Cruz Azul vs Mazatlán FC

Domingo 7 de julio: