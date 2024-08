Regresa la Liga MX con tres partidos adelantados tras el fracaso en la Leagues Cup, uno de ellos es el Puebla vs Rayados; te decimos a qué hora y dónde ver el juego en vivo.

Después del tremendo fracaso de los equipos mexicanos en la Leagues Cup, la Liga MX se ha visto “obligada” a adelantar partidos, uno de ellos el Puebla vs Rayados.

Cabe mencionar que el duelo Puebla vs Rayados es correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2024, cuando aún no se disputa la Jornada 5.

Estos son los 3 partidos adelantados de la Liga MX para el fin de semana:

Puebla vs Rayados (Jornada 16) - Viernes 16 de agosto a las 19:00 horas

Club Tijuana vs Club Santos (Jornada 8) - Domingo 18 de agosto a las 18:05 horas

Atlético de San Luis vs Club Querétaro (Jornada 13) - Domingo 18 de agosto a las 20:00 horas

Club Puebla vs Rayados: La Franja sufrió grave baja para el resto del torneo de Liga MX

Las malas noticias no siguen para el Club Puebla, ahora previo a su duelo vs Rayados, pues se dio a conocer que sufrieron la sensible baja de su delantero estrella para el resto del torneo.

A través de un comunicado, La Franja informó que su delantero estrella, Lucas Cavallini, se perderá lo que resta del torneo de la Liga MX por una lesión en la rodilla.

El delantero canadiense sufrió una rotura de ligamentos en una de sus rodilla y estará hasta 7 meses fuera, por lo que se perderá el resto del torneo y el inicio del siguiente.

Sin duda esto es una mala noticia para el equipo dirigido por José Manuel de la Torre, el cual marcha en la decimotercera posición con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

Jugadores de Club Puebla. (David Vega / Mexsport)

Club Puebla vs Rayados: ¿A qué hora y dónde ver el partido adelantado de la Liga MX?

El viernes 16 de agosto se jugará el primero de tres partidos adelantados de la Liga MX, el Club Puebla vs Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2024.

El partido está programado para iniciar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.