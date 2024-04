Un nuevo escándalo en la Liga MX Femenil ha salido a la luz y es que Ana Campa, jugadora del Club León, denunció a través de sus redes sociales la situación que estaba viviendo después de sufrir una fuerte golpe en la cara durante en un entrenamiento en septiembre del 2023.

Ana Campa mencionó que el Club León no le brindó atención médica de inmediato, ni mostraron preocupación por su perdida de visión en las semanas posteriores. Ante los hechos, según cuenta la futbolista, tuvo que viajar a Texas y buscar de forma independiente a especialistas que revisaran su caso.

Como resultado de la lesión, Ana Campa tuvo afectaciones en su visión y no podrá volver a jugar futbol. Hace un mes regresó a México y, de acuerdo con la jugadora, el equipo no le ha brindado asesoría en temas administrativos con el IMSS y no ha recibido rehabilitación.

El Club León ya sacó un comunicado y da su versión sobre lo sucedido con Ana Campa y confirman que si estaba recibiendo atención médica en el IMSS.

¿Qué dijo el Club León después de la denuncia de Ana Campa?

Después de la denuncia realizada por Ana Campa la noche de ayer, el Club León emitió un comunicado a través de sus redes sociales para abordar públicamente la situación.

En dicho comunicado, el Club León afirmó que la lesión de Ana Campa ha sido tratada desde el principio por especialistas de instituciones privadas y han proporcionado un seguimiento continuo en el IMSS. Además, el equipo aseguró que todas las consultas médicas y el historial clínico está debidamente registrado en las bitácoras del servicio médico.

Por otra parte, el comunicado del Club León destacó que en cada una de las citas requeridas en el IMSS para evaluar su estado clínico, diagnóstico y seguimiento médico-administrativo hacia la jugadora, ha estado presente personal del club para acompañar y brindar apoyo a Ana Campa.

Respecto a la incapacidad que Ana mencionaba en su post y por la cual ya no podría jugar futbol, el Club León mencionó que el IMSS es la única institución que puede determinar el grado de incapacidad de la futbolista y que están en espera de la resolución correspondiente.

¿Cómo reaccionó la afición después del comunicado del Club León sobre Ana Campa?

Tras la publicación del comunicado por parte del Club León respecto al caso de Ana Campa, las redes sociales se inundaron con las reacciones de los aficionados, quienes expresaron su preocupación y cuestionaron la disparidad en la atención médica entre las jugadoras del equipo femenil y los futbolistas del equipo varonil.

Las críticas de los aficionados también apuntaron hacia el hecho de que la atención médica hacia Ana Campa haya sido en el IMSS, ya que consideraban poco probable que jugadores como Andrés Guardado, Federico Viñas, Fidel Ambriz u otro integrante del equipo varonil hayan sido atendidos en esa misma institución en sus respectivas lesiones.

Los seguidores también insistieron en la necesidad de que el Club León cuente con un seguro médico privado para atender futuras lesiones dentro del equipo femenil y que no se repita lo que sucedió con Ana Campa.

¿La última lesión de Guardado fue atendida en el IMSS o con médicos particulares?



De creerle a ustedes a creerle a la jugadora, mil veces a esta última. — Javier Robles (@JaviRobles0392) April 23, 2024

Como jugadoras del club deberían ser antedidas por su equipo médico o en su caso tener un seguro médico privado. Qué vergüenza —  Ramiro Córdova (@rcordovab7) April 23, 2024