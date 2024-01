Amaury Vergara lanzó un contundente mensaje a raíz de la polémica que se ha generado alrededor del Club Chivas en la última semana, con la aparente contratación de Cade Cowell.

Amaury Vergara salió a dar la cara por el Club Chivas luego de los comentarios que se han hecho en contra del equipo debido a la llegada de un futbolista de la Selección de Estados Unidos.

El dueño del Rebaño Sagrado fue claro y dijo que el equipo no buscará nunca fichar a jugadores naturalizados, pero aquellos con raíces mexicanas si tendrán cabida.

“Nunca, por lo menos en mi gestión porque no sé lo que pasará en el futuro, sólo lo que me toca, no vamos a tener naturalizados en Chivas”, comentó.

“Nosotros en nuestros estatutos, nos guiamos por lo que es considerado por la constitución como mexicanos ya sea nacidos o hijos de nacidos en México y eso es lo que por tradición en Chivas y lo estamos respetando”, sentenció.

Club Chivas: El Rebaño Sagrado ya sabe lo que es jugar con futbolistas no nacidos en México

El Club Chivas ya tiene experiencia en eso de tener entre sus filas a futbolistas que no nacieron en México, por lo que el fichaje de Cade Cowell no presentará ningún problema.

En la historia reciente del Rebaño Sagrado, Isaác Brizuela, Alejandro Zendejas, Miguel Ángel Ponce, Eric Ávila, Santiago Ormeño y Jesús Padilla, son algunos de los elementos con doble nacionalidad que defienden su camiseta.

Mientras que en el pasado, Gerardo Luis Mascareño Zarate y Friessen Wutteke (de abuelos alemanes) formaron parte de la escuadra tapatía no necesariamente siendo “100 porciento mexicanos”.

En lo que respecta al equipo femenil, Leslie Ramírez; de madre guatemalteca pero nacida en Los Ángeles, fue la primera jugadora no mexicana en formar parte del Guadalajara.

Santiago Ormeño. (German Quintana / MEXSPORT)

Club Chivas: ¿Contra qué equipo debutará en el Clausura 2024?

El Club Chivas buscará sumar su primer victoria oficial bajo las órdenes de Fernando Gago el próximo sábado 13 de enero del 2024.

El Rebaño Sagrado recibirá la visita del Club Santos Laguna para la Jornada 1 del Clausura 2024 en la cancha del Estadio Akron, con la misión de empezar con el pie derecho el nuevo torneo.

