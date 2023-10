Uno de los momentos más polémicos del Clásico Capitalino, fue sin duda alguna el reclamo que hizo, Antonio Mohamed a la banca del Club América.

Y es que, en pleno partido en el Estadio Azteca, el Turco Mohamed se acercó a la banca azulcrema para insinuar que el arbitraje estaba amañado e incluso hizo gestos de que el Club América había ganado por su dinero.

Pero no solo eso, sino que en conferencia de prensa aseguró que el árbitro solo había estado en la cancha para recibir órdenes, mismas que le perjudicaron a Club Pumas.

Sin duda alguna, sus polémicas declaraciones, retumbaron en los medios de comunicación, pero al ser cuestionado al respecto, Santiago Baños a seguró que cada quien era responsable de lo que hablaba.

“Sobre el arbitraje no voy a hablar, creo que ya está muy hablado el tema. Sobre lo de Mohamed la verdad es que no nos preocupa, ni nos ocupa ese tema, cada quien es responsable de lo que habla. Ya se habló mucho de ese tema y ya me da un poco de flojera”, dijo.

Santiago Baños tunde a Antonio Mohamed

Por otro lado, Santiago Baños tundió al Turco Mohamed y aseguró que debió pensar antes de dar declaraciones al respecto pues en los momentos complicados, podría decir cosas sin analizar.

“La verdad es que se nos suelta un poco la boca y hay que aprender a controlarse en los momentos que no son favorables, a mi me ha tocado vivirlo en momentos. Para hablar hay que hacer un análisis con calma. Salir a las conferencias en partidos tan complicados a veces no es buena idea”, añadió.

Incluso, confesó que haciendo un análisis más profundo del partido, había un penal muy claro sobre Henry Martín que el silbante no señaló.

“Después de analizar el partido yo veo un penal clarísimo sobre Henry. Hay un contacto sobre Jonathan en el penal que se marca y en la jugada que ellos podrían reclamar en la jugada de Kevin y el Chino Huerta, Kevin toca primero la pelota”.

Club América y su próximo partido

El Club América se enfrentará a Club Pachuca este martes 3 de octubre en un emocionante partido que promete estar lleno de acción.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas tiempo del centro de México.

