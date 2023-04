Santiago Baños puso en duda la continuidad de Fernando Ortiz, quien no ha renovado con el Club América y su contrato finaliza en junio.

Y es que, el dirigente fue cuestionado al respecto por los medios de comunicación y aseguró no tener prisa por entablar una conversación con el técnico sobre su contrato.

“Aquí todos estamos bajo observación constante y todo es a base de resultados, lo he platicado con él, no hay prisa, acaba su contrato en junio. Quedamos en sentarnos a platicar cuando finalice el torneo”, dijo Santiago Baños a los medios de comunicación.

Por otro lado, desmintió que Fernando Ortiz ya haya renovado, pues firmó contrato por un año y finaliza en un par de meses.

Asimismo, Santiago Baños reconoció que tienen la presión de ganar títulos y se siente comprometido con la afición, de dar alegrías.

“Ustedes saben que la presión del equipo es dar triunfos y títulos”, aseguró.

Fernando Ortiz (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Santiago Baños descarta bajas de jugadores

Santiago Baños, también habló de las presuntas ofertas que han hecho otros clubes por jugadores del Club América, pero el directivo respondió contundente.

Y es que, mencionó que no es momento de hablar de entradas y salidas del equipo, pues ahora están concentrados en el actual torneo .

“Hoy en día no habido oferta por los jugadores y creo que no es el momento tampoco. Estamos a punto de entrar a la Liguilla y queremos que estén concentrados en los partidos y no en tomar decisiones que se deben tomar cuando termine la participación del equipo”, dijo.

Club América y su próximo partido

El Club América encarará un duelo importante frente a Club Pumas, es decir, una edición más del Clásico Capitalino.

El encuentro se llevará a cabo el próximo s ábado 22 de abril a las 21:10 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca.

