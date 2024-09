Ya estamos en la jornada 6 de la Liga MX, ya pasó la Leagues Cup y los equipos mexicanos se siguen armando para la temporada. Club América ya le puso el ojo a un extremo de 26 años que viene de Europa, y que sería un precio accesible.

Es posible que tras la goleada de Cruz Azul, América haya encontrado posibles debilidades en varias posiciones. Así que ya se puso manos a la obra, y fue a buscar a Europa, al parecer el mercado en Liga MX ya no les convence.

Además, André Jardine vive sus momentos más difíciles desde que llegó al Nido, su inicio de torneo no ha sido bueno, apenas tiene 2 victorias en 6 partidos en este Apertura 2024. Una de las razones es la baja de un referente como lo era Julián Quiñones.

Otra de estas es que han sufrido muchas lesiones, recordemos que Igor Lichnovsky, Diego Valdés, Alejandro Zendejas, Rodrigo Aguirre, se encuentran lesionados. Apenas están regresando, Kevin Álvarez y Dilrosun.

Club América van por un extremo de 26 años que viene de un histórico de Europa

Veamos quien es este extremo de 26 años que viene un histórico de Europa y si es lo que necesita el Club América. Se trata de José Luis ‘Puma’ Rodríguez, juega en la Estrella Roja de la Liga de Serbia.

Al parecer, el Puma Rodríguez ya no seguirá en el Estrella Roja, debido a que no logró adaptarse de la mejor manera, va a rescindir su contrato. Esto lo aprovecharía Club América y pagaría un precio no tan abultado.

Puma Rodríguez tiene un valor de 2 millones de dólares, según Transfermarkt, así que no se aleja del presupuesto de la directiva de las Águilas. Además es posible que el Estrella Roja haga más fácil el traspaso ya que no cuenta con él.

Estas son horas cruciales para el panameño, ya que el periodista: Julio ‘Profe’ Ibáñez, comentó que su llegada no se daría, pero todo puede pasar.

Desde que el video de skills del ‘Puma’ Rodríguez tiene una canción de Ovi me tiene en su barco.



Lo único ‘malo’ es que es otro zurdo, pero bueno.pic.twitter.com/ggfVBmOwTN — 𝐌𝐫. 𝐂𝐫𝐞𝐦𝐚 (⭐️x15 ) (@MillonetasCA) September 3, 2024

¿Quién es José Luis Puma Rodríguez, le conviene al Club América?

José Luis ‘Puma’ Rodríguez nació en Panamá en 1998 (26 años), es un jugador de la Estrella Roja de la Liga de Serbia y se desempeña como extremo. Club América busca reforzar su ataque y puede que este sea un perfil que guste a André Jardine.

Puma Rodríguez es zurdo y mayormente se desempeña como extremo derecho, pero no tiene problema para hacerlo por izquierda. Sin embargo ahí está el detalle, al entrenador del Club América le gusta jugar con jugadores a pierna cambiada.

Es decir, que los zurdos jueguen por derecha y los derechos por izquierda. Además, Alejandro Zendejas podría ocupar ocupar esa posición. Veremos donde podría acomodarlo.