El formato de la Leagues Cup gustó a algunos dueños de la Liga MX y aunque fracasaron en el torneo, la emoción no faltó o al menos eso piensan, pues quieren robar la idea de los penales para romper el empate.

Se imaginan una ronda de penales después de un infumable 0-0, pues al parecer en la Liga MX contemplan la posibilidad y llevarían la propuesta a la próxima junta de dueños.

De copiar el formato de desempate en la Leagues Cup, cada vez que haya un empate en la Liga MX, el partido se iría a una serie de penaltis: el ganador sumará un punto más y el perdedor se quedará con sólo una unidad.

Es decir si hay empate en la Liga MX, el ganador de la tanda de penaltis sumaría dos puntos y el perdedor sólo uno.

¿Cuándo se implementarían los penales en caso de empate en la Liga MX?

De acuerdo a información de David Medrano, en la Liga MX analizan sumar una ronda de penales en caso de empate durante la fase regular; emular el formato de la Leagues Cup 2024 y darle mayor espectáculo al torneo mexicano.

El comunicador indicó que este formato podría implementarse a partir del próximo torneo, es decir Clausura 2025.

“Luego de la definición por penales en la Leagues Cup, hay un grupo de dirigentes que considera que hay que poner sobre la mesa que a partir del próximo torneo, en México los partidos con empate se definan con penaltis”, señaló el comunicador en su canal de Youtube.

Es difícil que el formato cambie de un torneo a otro, por lo que esta posibilidad se pondría sobre la mesa el próximo verano y podría aplicarse a partir de una nueva temporada, es decir 2025-26.

¿Cuándo se reanuda la actividad en la Liga MX?

Luego de la penosa participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2024, la Liga MX volverá con actividad de la Jornada 5 del Apertura 2024.

Los encuentros comenzarán el viernes 23 de agosto con el Querétaro vs Cruz Azul; un par de horas después se disputarán el Mazatlán vs Pachuca y el Tijuana vs Monterrey.

