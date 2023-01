El Club América ha sido frustrado de su cometido, pues la FIFA anunció este martes 24 de enero que no castigará a Independiente de Avellaneda por el caso Cecilio Domínguez.

La FIFA no procederá a quitarle puntos a Independiente de Avellaneda, ni a descenderlo por no pagarle al Club América el traspaso de Cecilio Domínguez, sin embargo, la deuda no ha quedado perdonada.

El Rojo deberá liquidar sí o sí los más de 120 millones de pesos que le debe a las Águilas desde el 2019, aunque sus aficionados podrán estar aliviados por no perder la categoría debido al tema.

Del mismo modo, Independiente tiene que cubrir los gastos que han surgido alrededor de este conflicto, los cuales ascienden a poco más de 200 mil pesos .

Por otro lado, la directiva del conjunto americanista puede recurrir a la Comisión de Apelación para buscar cambiar la decisión del máximo organismo del futbol mundial.

Cecilio Domínguez llega al Estadio Azteca para la Final del AP18. (Mexsport)

Club América: A buscar salir de la racha de empates ante el Mazatlán FC

El Club América buscará salir de la racha de empates que viene arrastrando desde el comienzo del Clausura 2023 ante el Mazatlán FC, en la jornada 4 del torneo en curso.

El conjunto dirigido por Fernando Ortiz no ha sido lo suficientemente contundente a la hora de atacar a sus rivales, mientras que en defensa han quedado exhibidos frente al Deportivo Toluca y el Club Puebla.

El duelo ante el Mazatlán FC podría significar la primer victoria del certamen para las Águilas, pues los Cañoneros llegan en el último lugar de la general con cero puntos hasta el momento.

América necesita demostrar que es un candidato al título de la Liga MX, o bien; cederle el paso a equipos como el Club Tigres o el CF Pachuca, como los verdaderos favoritos al trofeo.

Fernando Ortiz. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Club América vs Mazatlán FC: Datos del partido

Jornada 4 Clausura 2023

Club América vs Mazatlán FC

Sábado 28 de enero a las 21:05 hrs.

Estadio Azteca

