El Club América Femenil amarró un nuevo bombazo europeo para el torneo Apertura 2023, que viene de ganar la Champions League 3 veces en su carrera, con dos equipos históricos.

El Club América Femenil anunció este domingo 17 de septiembre la llegada de la mediocampista francesa, Kheira Hamraoui, quien será el último elemento en incorporarse a la plantilla de Ángel Villacampa.

Kheira Hamraoui defendió la camiseta del Olympique de Lyon, consiguiendo sus primeros dos títulos de Champions League, vistió los colores del FC Barcelona, donde sumó uno más, y finalmente del PSG.

Con 33 años de edad, la futbolista nacida en Croix, Francia destaca por su fortaleza en media cancha, recuperando la pelota y destruyendo el ataque de los clubes rivales.

Al inicio del Clásico Nacional de la Liga MX Femenil, la ex PSG fue presentada ante las más de 11 mil almas que se dieron cita en el Estadio Azteca para presenciar el partido.

Kheira Hamraoui; el fichaje del Club América Femenil que vivió un “infierno” en el París-Saint Germain

Kheira Hamraoui, el flamante fichaje del Club América para el Apertura 2023, vivió un “infierno” en el París-Saint Germain, equipo del que llega procedente a la Liga MX Femenil.

La mediocampista francesa llega después de estar involucrada en una paliza en 2021 propiciada por Aminata Diallo, amiga y compañera en ese entonces de la contratación bomba de las Águilas.

“Cierro la etapa más dolorosa de mi carrera. A pesar de dos años infernales en los que el club me abandonó e hizo todo lo posible para que me marchara, fui capaz de soportar la presión día a día”, comentó Kheira.

“Me prometí a mí misma que cumpliría mi contrato hasta el final y lo he hecho con fe y coraje. Hoy me voy con la cabeza alta. Lo he dado todo y he luchado al máximo en el campo por este club”, sentenció.

Club América Femenil cumple con el objetivo y se lleva el Clásico Nacional ante el Club Chivas

El Club América Femenil cumplió con su objetivo y terminó llevándose el Clásico Nacional ante el Club Chivas este domingo 17 de septiembre con un emocionante 2-1.

Las Águilas de Ángel Villacampa se las arreglaron para venir de atrás en el marcador de la mano de Kiana Palacios y Miah Zuazua .

