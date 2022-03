Club América: Alfredo Tena levantó la mano para ser el entrenador por lo que resta del torneo y aseguró que el cuadro de Coapa es su casa y está dispuesto con tal de ayudar.

En entrevista con Fox Sports, Alfredo Tena aceptó que le gustaría volver a dirigir al Club América, incluso si es sólo por lo que resta del torneo, aunque dejó claro que no se está “candidateando”.

“Sí me gustaría (volver a entrenar al club). Al América no le puedes decir que no. Es una institución que te da todas la posibilidades para poder triunfar. No me estoy candidateando, pero sí me gustaría dirigir al equipo otra vez”, dijo.

El ‘Capitán Furia’ agregó que considera al club de Coapa como su casa, ya que le ha dado trabajo durante muchos años, por lo que estaría dispuesto a lo que sea con tal de ayudar.

“El América es mi casa. Si el jefe dice que hay que dirigir, hay que dirigir, si dice que hay que abrir la puerta, hay que abrir la puerta. No hay ningún problema. Es mi casa, me ha dado trabajo tantos años. Estaría dispuesto a ayudar en lo que se requiera”.

Guillermo Ochoa se reencontró con viejos conocidos como el mítico Alfredo Tena (@ClubAmerica)

Alfredo Tena asegura que el Club América no tiene el torneo perdido

Alfredo Tena aseguró que el Club América no tiene el torneo perdido, pese a que el cuadro azulcrema marcha en la penúltima posición general con 7 puntos de 30 posibles .

“Confío en el que el América salga adelante y que entiendan bien la camiseta, el torneo no está perdido”, señaló el ídolo americanista, quien hace poco trabajaba en las Fuerzas Básicas del club.

El Club América viene de empatar sin goles ante el Club Chivas y ahora se prepara para recibir al Club Deportivo Toluca el próximo domingo en el Estadio Azteca.

Club América: ¿quién dirigirá al equipo por el resto del torneo?

Club América: ¿quién dirigirá al equipo por el resto del torneo? Es una total incógnita, pero hay varias opciones para que el cuadro azulcrema termine el torneo Clausura 2022.

La primera es mantener a Fernando Ortiz como técnico interino por lo que resta del torneo, aunque el equipo no ha logrado ganar bajo su mando, con una derrota (CF Monterrey) y un empate (Club Chivas).

Lo anterior, mientras la directiva trabaja en encontrar a un entrenador que tome al equipo a partir de la próxima temporada; Nicolás Larcamón, del Club Puebla, es el gran favorito.

La otra opción es recurrir a un viejo ídolo del americanismo, como en este caso Alfredo Tena, para terminar el torneo mientras la directiva trabaja en siguiente proyecto.