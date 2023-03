Randy Arozarena fue ignorado en pleno juego del Clásico Mundial de Beisbol por uno rival de la Selección de los Estados Unidos.

El beisbolista de la Selección Mexicana le dio el puño a uno de sus rivales antes de entrar en acción pero este fue ignorado, imagen que de inmediato le dio la vuelta a las redes sociales.

Y es que el mexicano (cubano de nacimiento), decidió saludar en “buena onda” a su rival, pero la respuesta que recibió no fue la mejor, pues a pesar de que el contrincante lo vio, decidió no hacerle caso.

Y más tarde, en la conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre esta situación, Arozarena prefirió no engancharse con su rival y declaró que no le tomó importancia a que no le hayan hecho caso.

El beisbolista se dice enfocado en su trabajo, que es llevar lejos a la Selección Mexicana de Beisbol en esta competencia.

Paliza de la Selección Mexicana a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

El enfrentamiento entre la Selección Mexicana y la Selección de Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol dejó como resultado una verdadera paliza a favor de nuestro país.

México terminó con la pizarra a favor 11-5, con lo que se selló un histórico resultado para la novena mexicana.

Cabe recordar que Estados Unidos es uno de los equipos favoritos en el Clásico Mundial de Beisbol, por lo que el resultado resulta aún más interesante.

Ahora, la novena de Benjamín Gil se prepara para este martes enfrentarse contra la Selección de Gran Bretaña, que será el tercer duelo en esta competencia.

Mexicanos y británicos se verán las caras a partir de las 21:00 horas del tiempo del centro de México y este juego, como los anteriores, estará en la señal de Imagen Televisión, el Canal 3.

