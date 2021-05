Jesús Dueñas asegura que Clásico Regio ya es de interés nacional

Jesús Dueñas, futbolista de los Tigres de la UANL, consideró que aunque antes se consideraba al Clásico Regio como un partido “local”, ahora aseguró que se ha convertido en un partido que despierta el interés nacional, en gran medida por la calidad de las plantillas.

“Nos ha tocado gente en otras ciudades que se involucra mucho, a lo mejor le van a otro equipo, pero también ya le van a Tigres o le van a Rayados y eso lo hemos visto en los estadios a los que vamos de visitantes. El Clásico ha crecido para que ahora sí sea nacional. A veces mucho se daba que nada más (interesaba) en el norte, pero creo (que el cambio) es por las grandes plantillas”, dijo Dueñas durante la conferencia de prensa.

Ya sobre el último duelo del Clausura 2018, el cual será ante Rayados de Monterrey, el mediocampista de Tigres aseguró que lo que pasó en la pasada final ya quedó en el pasado y que ahora busca cosechar más triunfos y éxitos con el equipo universitario.

“Cada partido debe jugarse a muerte, sea el Clásico o no, para nosotros la vida no termina, igual si se hubiera perdido, teníamos que seguir, también nos ha tocado perder finales, entonces para ellos no termina la vida porque perdieron, para nosotros tampoco porque ganamos. Queremos más, queremos dejar historia y, si nos toca este sábado o en Liguilla, vamos a ir por el triunfo, sea Rayados u otro equipo, tenemos el mismo objetivo que ellos”, finalizó.

Tigres se encuentra en la cuarta posición de la tabla general con 27 puntos, por lo que buscará derrotar a Rayados para ascender a la tercera plaza y, en caso de que pierda Santos, hasta el subliderato.

Con información de Mediotiempo.