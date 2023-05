El Chucky Lozano realizó una gran confesión acerca de uno de los momentos más difíciles que ha tenido que vivir en su carrera como futbolista del Napoli.

El Chucky Lozano habló en exclusiva para TUDN sobre las dificultades que vivió el torneo pasado para consolidarse en el Napoli, cuando Gennaro Gattuso dirigía al club.

“En ese año que llegó Gattuso fue muy complicado para mí porque no jugaba, no me estaban tomando en cuenta. Muchas veces lloré porque era una desesperación, pero trabajé mucho, seguí, pensando en querer jugar y gracias a Dios el siguiente torneo fue muy diferente”, comentó.

“Los aficionados siempre se han portado muy bien conmigo, siempre están muy contentos de que esté aquí y ahorita mucho más. Ese cariño me lo he ganado a base de esfuerzo, dedicación, en la entrega del día a día y del partido a partido”, finalizó.

Hirving Lozano se consagró campeón de la Serie A con la escuadra napolitana después de 33 años de espera, y así, sumó un nuevo título a su palmarés por el viejo continente.

Chucky Lozano (Miguel Medina / AFP)

Chucky Lozano: ¿Seguirá con el Napoli para la próxima temporada?

El Chucky Lozano logró el objetivo y el pasado 4 de mayo tras empatar 1-1 frente al Udinese, terminó con la espera de la afición luego de coronarse campeón con el Napoli por tercera vez en su historia.

La proeza que Hirving Lozano y compañía han firmado durante la presente campaña en el futbol de Italia, podría resultar un buen cierre para la relación entre el conjunto napolitano y el futbolista mexicano.

A lo largo de los últimos meses, los rumores apuntan a que el ex futbolista de la Liga MX abandonará al equipo el próximo mercado de fichajes, con España como su destino probable.

En cuanto a números, no ha sido la mejor temporada del canterano del CF Pachuca, pero ha logrado aparecer en los momentos importantes para la obtención del título.

Chucky Lozano (Antonio Calanni / AP)

Chucky Lozano: Estadísticas con el Napoli

Partidos jugados: 154

Goles anotados: 30

Asistencias: 17

