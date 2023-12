Christian Martinoli reventó a la Federación Mexicana de Futbol y aseguró que está en un retroceso actualmente.

Christian Martinoli no se guardó nada sobre la Federación Mexicana de Futbol y confesó que piensa que hay un retroceso terrible, todo lo dijo en una entrevista con Heriberto Murrieta hasta le echó la culpa a Televisa.

“Verdaderamente creo que en la Federación Mexicana de Futbol estamos en un retroceso terrible y parcial por todos los lados, completamente parcializado. La nueva administración que es extremadamente Televisa”, dijo.

Aunque también aceptó que no todo ha sido malo, pues recuerdo los 2 buenos partidos que ha tenido la selección mexicana contra Alemania y Ghana, donde Jaime Lozano ha mostrado buen desempeño.

No obstante dijo que México será sede del Mundial 2026, pero ve complicado pasar al tan ansiado quinto partido si se sigue teniendo el mismo desempeño que han tenido hasta ahora.

“Faltan 3 años, como puede ser mucho como puede ser poco, si la consigna es estar entre los mejores 8 del mundo hoy en día lo veo complicado porque no veo muchas caras nuevas como tendría que ser un recambio importante después de un estrepitoso fracaso como pasó en Qatar”, añadió.

David Faitelson revienta en TUDN (Captura especial)

Christian Martinoli sobre David Faitelson

Christian Martinoli habló también sobre David Faitelson y su inclusión a Televisa, aseguró que no es su competencia directa, pues Faitelson no es narrador.

Y es que, seguramente sorprendió a más de uno, que David Faitelson haya dejado ESPN para ir a Televisa, empresa que es la competencia de TV Azteca.

“Me sorprendió mucho que se fuera, pero si es para el bien de su familia me parece perfecto, me gusta que sea nuestro competidor, aunque directamente no competimos con él porque no narra futbol, pero ahora lo tratan de meter en un lugar donde él generalmente nunca estuvo que es comentando partidos en vivo”, dijo para el Diario de los Deportistas.

Christian Martinoli y su relación con David Faitelson

Por otro lado, Christian Martinoli mencionó que respeta mucho a David Faitelson, pues fue su jefe durante varios años.

“Eso te habla de que trajeron a Faitelson para que trate de hacer boruca, que distraiga, que enerve las mesas, que caliente a los demás, eso le fascina a Faitelson. Es el mejor, siempre lo he dicho, es el número 1, lo admiro, fue mi jefe nueve años, lo quiero y lo respeto”, añadió.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok