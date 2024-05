Pumas fue eliminado por Cruz Azul en los Cuartos de Final de la Liga MX, eso no cayó bien al entrenador Gustavo Lema que en conferencia de prensa se quejó del arbitraje y ya sabemos lo que significa, una multa.

Y es que para el entrenador de Pumas, Gustavo Lema, las decisiones arbitrales afectaron a su equipo y al resultado final, mismo que fue 3 a 2 en el global.

Existieron dos jugadas de las que posiblemente se refirió el entrenador argentino, en ellas existieron dudas si la decisión de los silbantes fue la correcta.

La primera fue una falta del jugador del Cruz Azul, Gonzalo Piovi, al de Pumas. Lo que se reclama es que llegó con los tachos directo al tobillo. La acción fue calificada como amonestación.

Gonzalo Piovi se salva de la roja @PumasMX pic.twitter.com/b1nKQpbHcv — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) May 13, 2024

Después, Guillermo Martínez fue ligeramente empujado en el área por el defensor de Cruz Azul. El árbitro, Fernando Hernández, ni siquiera le prestó atención.

¿Qué dijo Gustavo Lema para que multen a Pumas?

Al finalizar el partido entre Cruz Azul y Pumas, Gustavo Lema salió a conferencia de prensa y le tiró al arbitraje y a los errores cometidos.

“La queja que no es mía es del futbol, en general, es el contexto en el que se cobran algunas cosas cuando participa el VAR. Es una herramienta espectacular, me parece que es fantástica utilizarla bien. El nivel con los árbitros para mí es buenísimo, hoy no estuvo a la altura, me parece que era para traer a un árbitro de otra experiencia, que pudiera controlar lo que gritaba Antuna”, comentó Gustavo Lema.

Esas palabras, seguramente significarán una multa a Pumas, como lo hace la Liga MX a los equipos que se atreven a cuestionar las decisiones de los silbantes.

Cruz Azul eliminó a Pumas y va por la décima

Cruz Azul terminó lo hecho en el Estadio Universitario, es decir, llegó a la vuelta de Cuartos de Final con una ventaja de 2 goles. Sin embargo, por un momento Pumas los puso a temblar.

Guillermo Martínez adelantó a los Pumas, por un momento sus aficionados soñaban con la remontada. Pero Alexis Gutierrez empató el partido, más tarde el Chino Huerta anotó pero la ilusión ya se había esfumado.

Al final Cruz Azul y Pumas terminaron con un 3 a 2 en el global. La Máquina ilusiona a sus aficionados con la décima, no solo por los resultados, sino por su juego.